Combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del 30 de octubre de 2025

Comprueba el resultado premiado del sorteo anterior

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, 30 de octubre de 2025, ha dejado la siguiente combinación ganadora: 08 09 19 34 39 42. El complementario es el 13 y el reintegro el 2. El Jócker: 7 794 358

El próximo sorteo de La Primitiva tendrá lugar el próximo sábado.

¿Qué es el ‘Gordo’ de La Primitiva y cuándo se juega?

El sorteo del Gordo de la Primitiva se este domingo a las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid. Cada apuesta consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54) de una tabla de 10 (del o al 9). En el Gordo se destina el 55% de la recaudación a premios. Para participar solo hay que seguir los siguientes pasos:

Elegir la combinación de 5 números y número clase que se desea jugar o dejar que el sistema ofrezca una aleatoria.

de 5 números y número clase que se desea jugar o dejar que el sistema ofrezca una Puedes jugar hasta seis combinaciones de 5 números y número clave (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 6 números, que corresponde a 6 apuestas, o 7 números que corresponden a 21 apuestas).

(apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 6 números, que corresponde a 6 apuestas, o 7 números que corresponden a 21 apuestas). Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

o no. Revisar todas las opciones y jugar

Las probabilidades aproximadas de acertar en El Gordo de La Primitiva son las siguientes:

1ª categoría (5+1): las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 31.625.100.

2ª categoría (5+0): las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 3.513.900.

3ª categoría (4+1): las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 129.082.

4ª categoría (4+0): las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 14.342.

5ª categoría (3+1): las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 2.689.

6ª categoría (3+0): las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 299.

7ª categoría (2+1): las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 172.

8ª categoría (2+0): las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 19.

Reintegro: las posibilidades aproximadas de acertar son 1 entre 10.

¿Cómo jugar al ‘Gordo’ a través de la página web?

Para participar en el sorteo de 4,5 millones de euros de cada domingo de manera online, el usuario tiene que identificarse en la página web a través de un dispositivo móvil o un ordenador. Si no se dispone de un perfil creado, el jugador se deberá registrar previamente para poder realizar la apuesta.

Una vez haya podido acceder, se selecciona el tipo de apuesta que se quiere realizar, en este caso, pulsando la casilla de ‘El Gordo’. Posteriormente, hay que elegir entre apuesta sencilla o apuesta múltiple y si la combinación de los números que participan se va a realizar de forma automática o de manera manual. Si se elige la opción de apuesta sencilla manual, se tiene que seleccionar 5 números del primer bloque y a continuación, elegir un número clave. Para añadir un nuevo bloque, tan solo hay que repetir esta opción pudiendo incluir hasta un máximo de seis. A continuación de esto, se debe indicar si el usuario quiere que la web compre automáticamente esa apuesta realizada durante los próximos sorteos. Finalmente, se pulsa el botón de “Confirmar tu apuesta”, para ver un resumen y continuar. La página facilita que el usuario pueda añadir un nombre a su apuesta para poder identificarla con claridad. Una vez conforme y habiendo revisado todo detenidamente, hay que pulsar el botón “Jugar” para finalizar la apuesta. Cuando el resultado se publique, el usuario recibirá una notificación.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.