En la participación se debe indicar el sorteo y fecha para el cual se participa

Los vecinos de Villamanín, pendientes de ratificar el acuerdo que les permita cobrar el Gordo a todos y zanjar el conflicto

Compartir







Tras el lío ocurrido por el reparto de papeletas en Villamanín, a muchas personas le han surgido dudas sobre cómo hay que realizar estas participaciones de manera legal para evitar complicaciones.

Las participaciones son un contrato entre dos partes. El comprador invierte una pequeña cantidad a un número (o más) que, en caso de coincidir con el número ganador, otorgará a su dueño una porción. Es un sistema que no puede ser utilizado por los distribuidores habituales de Lotería, sino que tienen que ser los particulares los que lo lleven a cabo.

¿Cómo se hacen las participaciones?

Para evitar sorpresas desagradables o malentendidos, a la hora de hacer participaciones es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

El organizador de las participaciones asume la obligación del pago a quienes las hayan comprado, en caso de premio. La responsabilidad recae exclusivamente en él, sin que sea posible reclamar a Loterías y Apuestas del Estado. Se trata de un contrato únicamente entre dos partes. Se debe indicar el sorteo y fecha para el cual se participa (por ejemplo, Sorteo Extraordinario de Navidad 2025, a celebrar el 22 de diciembre). También el número del décimo, el importe total con el que se juega y aparte el donativo adicional para la causa benéfica correspondiente, en el caso de las asociaciones. Se debe indicar que se trata de un "donativo" y no un "recargo" referido a la retención que aplica Hacienda. Hay que hacer constar también la razón social o denominación completa de quien organiza la venta de participaciones, con DNI y dirección postal, porque a él se dirigirán en caso de que el billete resulte premiado. Debe aparecer en las papeletas que el 20 por ciento de los premios gordos (superiores a 40.000 euros) irá a Hacienda.

Si el número premiado con alguno de los grandes premios tocara, cobraríamos en proporción a nuestro fraccionamiento. Así, los 125.000 euros del segundo premio del sorteo se convertirían en 12.500 euros para nosotros si tuviéramos una participación de 2 euros en el décimo premiado, y 31.250 euros si fuera de 5 euros.