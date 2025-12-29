Este lunes tienen otra reunión para ratificar la decisión tomada el pasado viernes de una rebaja voluntaria del premio de los ganadores

LeónLos vecinos de Villamanín están pendientes del frágil acuerdo alcanzado para repartirse El Gordo de Navidad y zanjar así el conflicto. Este lunes tienen otra reunión para ratificar la decisión tomada el pasado viernes de una rebaja voluntaria del premio de los ganadores para que todos puedan cobrar.

Así, en esa reunión, celebrada en la tarde noche del viernes en el Hogar del Pensionista de Villamanín, se propuso detraer el 10 % del premio de cada participación, que alcanza los 80.000 euros, con el objetivo de que todos los que adquirieron participaciones puedan cobrar.

Cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio con este rebaja -a partir del 22 de marzo como fecha límite- la comisión de fiestas, formada por once personas, pondrá a disposición del resto de los ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

El extravío del talonario

Al parecer, se extravió un talonario, por lo que no se devolvieron los décimos. "Eso es lo que ha pasado, nada más", señaló en su momento el primer edil, y añadió que la Comisión de Fiestas no pudo denunciar este asunto porque no vieron que faltaba un talonario por presentar hasta después de la celebración del Sorteo del Gordo.

Cuando la Comisión de Fiestas hizo de nuevo el conteo tras la celebración del Sorteo se percató de que había 50 papeletas que se habían vendido de más.

En este contexto, se llevó a la reunión la propuesta de aminorar el premio de cada papeleta en 5.000 euros para que el banco pueda pagar a todo el mundo la cantidad con esta merma en vez del importe correspondiente.

El regidor de Viullamanín se mostró "esperanzado" de que se pudiera alcanzar este acuerdo en la reunión para que los vecinos "por lo menos cobren una parte", aunque posteriormente puedan efectuar una reclamación.

La Comisión de Fiestas, que fue quien repartió los talonarios con el número que resultó agraciado, convocó dicha reunión con el fin de informar de forma "transparente" sobre el procedimiento de identificación, verificación y cobro del premio, así como de "una situación organizativa sobrevenida que requiere ser explicada y abordada de manera conjunta".