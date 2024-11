Juan Lobato anuncia que dimite como secretario general del PSOE-M

El socialista ha comunicado esta decisión después de que este martes echara un pulso a Ferraz, se aferrara a la Secretaría General y criticara el "linchamiento" por parte de los dirigentes de su partido. "He tomado la decisión de no continuar", ha trasladado en una carta a la militancia enviada a los medios de comunicación.

"Asumiré mi responsabilidad como militante para ayudar al partido a continuar trabajando para mejorar la vida de la gente. Como siempre, junto a los miles de mujeres y hombres que compartimos militancia y a los millones de ciudadanos que no nos resignamos a ser solo espectadores en esta sociedad", prosigue la carta de Juan Lobato, quien ha afirmado que no cree en la "destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente".

Al hilo, ha reafirmado su apuesta por la "política con mayúsculas", que ha identificado con "gente con distintas opiniones puedan sumar y aportar ideas". "Es la política que he aplicado en cualquier lugar o posición en la que he representado a la ciudadanía y a mi partido. La que escucha, la que argumenta, la que no insulta o aniquila al propio o al de enfrente, sino que trata de convencerle y buscar puntos en común. No contemplo otra forma de hacer política", ha planteado.