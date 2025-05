"Hemos sabido que en el momento incipiente del apagón, el pasado lunes hacia la una y media, el coche policial que trasladaba a Rodríguez circulaba a una velocidad excesiva en el paseo de Extremadura en un momento en el que no funcionaban los semáforos y todavía no había agentes desplegados en toda la ciudad dirigiendo el tráfico. Todo ese entorno estaba lleno de familias con niños y niñas que salían de los colegios. Una niña fue atropellada con heridas leves", ha detallado la portavoz.

Sin embargo, ha criticado que en las bases de datos municipales "no aparece ningún parte de accidente ni de Policía Municipal ni tampoco de Samur, lo que estaría vulnerando la Instrucción 4/2003 de Policía Municipal, que establece un plazo de 24 horas para subir esos partes".

"Hemos solicitado ya toda la información, todos los informes a Policía y a Samur por los canales oficiales y, en el caso de que (José Luis Martínez-) Almeida escurra el bulto, como ha hecho siempre que ha habido un caso turbio que salpica a este director general y no nos entregue los informes tal y como lo obliga la ley o no depure responsabilidades si esos informes o no aparecen o han sido manipulados, Más Madrid va a llevar el caso a los tribunales", ha trasladado Maestre.