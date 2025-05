Tras el veredicto, la Audiencia Provincial de Madrid impuso una pena de prisión de 12 años y absolvió a Emilio R.M del delito de profanación de cadáveres, al entender que no puede aplicarse dicho tipo delictivo porque la acción no iba dirigida "a faltar a la paz, el descanso y el respeto debido a los muertos sino a impedir el descubrimiento del crimen por lo cual queda absorbida en el de asesinato".

La sentencia fue recurrida por la familia de la fallecida , que alegó, entre otras cosas, el quebrantamiento de normas procesales, por la denegación de testificales, pidió incrementar la pena de prisión para el asesino de su madre y argumentó que el veredicto de no culpabilidad respecto a la hija y pareja del condenado tenía "motivación arbitraria e irracional".

Además, recurrieron el condenado, por o haberse apreciado como eximente completa o incompleta la alteración psíquica por consumo de drogas y la hija que resultó absuelta y que pedía condenar en costas a la acusación particular.

El TSJM ha desestimado todos estos recursos. Entiende por una parte que las testificales no practicadas no desvirtúan la valoración hecha por el jurado y que niega que en el veredicto que consideró no culpable a África hubiera arbitrariedad, contradicciones o errores patentes.