Gonzalo Barquilla 15 JUL 2025 - 05:30h.

El crimen de Francisco de Pablo Paéz, desaparecido en Hortaleza y hallado muerto en Aldea del Fresno, sigue en fase de instrucción

Israel, el principal sospechoso del crimen de Francis, reconoció que le golpeó con una barra de hierro

Compartir







El caso de Francisco de Pablo Paéz, el joven de 32 años que desapareció el 21 de marzo de 2022 en el barrio de Hortaleza y fue hallado muerto dos años y tres meses después en una fosa séptica bajo la cocina de una vivienda de Aldea del Fresno, donde llevaron su cuerpo tras asesinarle, sigue en fase de instrucción.

Israel C., el principal sospechoso del crimen, continúa en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Madrid III a la espera de juicio. Su abogado pidió la libertad provisional alegando que actuó en defensa propia tras mantener una disputa por una deuda de drogas, pero la Fiscalía desestimó su petición al considerar que es el responsable del asesinato de Francis.

Sin embargo, Fernando R., quien fue detenido al mismo tiempo que Israel, en junio del año pasado, quedó en libertad a las pocas semanas de ingresar en prisión preventiva, en el mes de julio, después de que la Fiscalía determinase que incurrió en un delito de encubrimiento y que no era cómplice. No obstante, la defensa de Francis, que corre a cargo de Juan Manuel Medina, asegura que "fue cómplice cuanto menos" y no entienden que esté libre, como ha explicado el abogado penalista al portal web de Informativos Telecinco.

PUEDE INTERESARTE Dos de los acusados de matar con una narcolancha a los guardias civiles de Barbate salen en libertad

Juan Manuel Medina: "Lo que esperamos es que Israel y Fernando sean juzgados"

"De forma inminente se dará la calificación a los escritos de acusación y de defensa y lo enviarán a la Audiencia Provincial de Madrid para la apertura o no del juicio oral. Lo que esperamos es que haya juicio y que Israel y Fernando sean juzgados", precisa Juanma Medina, que brinda apoyo a la madre de Francis, Juana, quien sigue atravesando un momento muy duro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El pasado mes de diciembre se le comunicó que no se podía autorizar la incineración de los restos óseos de su hijo "al hallarse el procedimiento en fase de instrucción y pudiendo existir diligencias necesarias pendientes con el mismo". Desde entonces, sigue a la espera de poder darle ese último adi ós.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 4 de Coslada, que se encarga del caso, fijó para el próximo 24 de julio, a las 11:30 horas, la celebración de una Audiencia Preliminar en la que se procederá a realizar los escritos de calificación y en la que podría determinarse la fecha de la apertura del juicio. El tribunal ha rechazado varias diligencias solicitadas por la defensa de Israel y ha subrayado que los antecedentes policiales del fallecido "no se entienden procedentes", al no ser relevantes para la investigación y al ser el joven la víctima de los hechos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El crimen de Francis: las investigaciones y la confesión de un amigo de Fernando

El fiscal señala que "sobre las 16:00 horas del 21 de marzo de 2022, Israel salió con Francis del domicilio de este en el distrito madrileño de Hortaleza". Ambos se subieron al coche de Fernando, que les esperaba fuera, y se dirigieron "hasta la finca de la familia de Israel" en San Fernando de Henares. Una vez allí, con intención de causarle la muerte o a sabiendas de que su acción podía causarla, propinó a Francis un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza con una barra de hierro -de forma sorpresiva y por la espalda- y le causó la muerte por traumatismo craneoencefálico severo con lesión de centros encefálicos vitales.

Israel, entonces, convenció a Fernando para que le ayudara a esconder el cadáver de Francis. Ambos cargaron el cuerpo en el coche de Fernando y lo llevaron hasta una finca de la familia de Israel en Aldea del Fresno. Allí "lo sepultaron bajo el suelo de la cocina", precisa el fiscal. En el momento de los hechos, el fallecido tenía como único familiar directo a su madre, Juana. La desaparición se trató como "voluntaria" en un primer momento, incluso se llegó a archivar la causa. Sin embargo, hubo detalles clave a posteriori que condujeron a los agentes hasta el hallazgo del cuerpo.

Fernando quedó con un amigo y, entre cervezas, le confesó que Israel había matado a Francis y que le había ayudado a ocultar el cuerpo. Posteriormente, esta persona fue a comisaría y le delató, aportando otros datos -como que Israel ordenó a un pintor destruir el coche implicado en un desguace-. Esta información, junto a otras diligencias (como el hecho de que se registraran fincas relacionadas con Israel anteriormente por el tema de drogas), hicieron que los agentes se dirigieran a la vivienda de Aldea del Fresno el 6 de junio de 2024. Allí picaron el suelo de la cocina durante dos horas y hallaron los restos mortales de Francis en un agujero que cavaron los acusados. Junto al cuerpo se encontró una esclava que identificó la madre del joven y que confirmó el fatal desenlace.

Fiscalía considera que Fernando es culpable de encubrimiento, pero la defensa de Francis dice que es cómplice

Días después del hallazgo del cadáver, se detuvo a seis personas. Entre ellas, Israel y Fernando, arrestados en Leganés y Navalcarnero, respectivamente. Según las investigaciones, Francis dejó 3.000 euros a Israel para poner en marcha una plantación de marihuana. Sin embargo, Israel se habría gastado el dinero en máquinas tragaperras. Por ello, la deuda habría pasado a unos 5.000 euros, al incluir intereses. Esto desembocó en una disputa que quiso resolver Israel con el asesinato de Francis, según el fiscal.

Israel admitió haber golpeado a Francis, pero aseguró -como mantiene- que actuó en defensa propia y que encontró la barra metálica por casualidad. Dice que Francis le obligó a ir a San Fernando de Henares y que, al ponerse agresivo, le golpeó. Asimismo, afirma que se deshizo del cuerpo por miedo. Pero la Fiscalía no le cree y considera que propinó el golpe de forma intencional. Está acusado de un delito de homicidio, pero podría plantearse el delito de asesinato. Fernando, mientras, dice que Israel mató a Francis de forma intencional y que le obligó a deshacerse del cuerpo bajo amenazas. La Fiscalía cree que es culpable de un delito de encubrimiento, pero la defensa de la víctima cree que fue cómplice, ya que pudo distraer al joven para que le atacasen. Los acusados se culpan entre ellos.

Juana, la madre de Francis, luchó durante más de dos años, desplazándose incluso por chabolas en Valdemingómez y la Cañada Real en busca de su hijo. La progenitora redactó una emotiva carta en la que agradeció la labor policial y de varias asociaciones. Ahora espera la confirmación de culpabilidad de los acusados y una sentencia que aporte justicia y cierre al caso.