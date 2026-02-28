Manuel Carrasco, Hijo Predilecto de Andalucía, se hace eco del "sentir de un pueblo" en defensa de la sanidad pública

El homenaje a Rocío Jurado en la gala del 28F en el 20 aniversario de su muerte: Falete, Raúle y María Parrado y su versión de 'Como yo te amo'

Compartir







SevillaEl cantante Manuel Carrasco ha recibido este sábado la distinción de Hijo Predilecto de Andalucía en la gala celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. El onubense se ha mostrado muy emocionado en su discurso de agradecimiento en el que ha mostrado "el sentir de un pueblo" en defensa de la sanidad pública y se ha detenido en todas "las manos que le han traído hasta aquí".

"Con mi patera y mis bracitos por remo y unas letrillas como redes yo traigo para pescar tu cariñito, ese que tú me estás dando, yo solo soy un artista de los muchos que pare esta tierra", así ha empezado su intervención Carrasco que ha tenido que interrumpir en varias ocasiones su discurso ante la emoción.

PUEDE INTERESARTE La verdad detrás de la canción viral atribuida a Manuel Carrasco

Manuel Carrasco, emocionado tras el reconocimiento de Andalucía

En el inicio de su intervención el cantante originario de Isla Cristina se ha acordado de su familia, haciendo especial mención a los marineros como su padre y a las mujeres que recogen fresas en la provincia como su madre. "Uno cuando va hacia arriba mira hacia abajo porque sabe que desde las raíces construye el camino paso a paso", ha destacado.

Tras unos versos dedicados a su familia, a su tierra y al pueblo trabajador de toda Andalucía, ha afirmado que recoge la distinción en nombre de un pueblo que "grita justicia, respeto y responsabilidad cuando se habla de la sanidad pública" y que cuando "va hacia arriba mira hacia abajo porque sabe que desde la raíz se construye el camino".

PUEDE INTERESARTE Manuel Carrasco lamenta la muerte de sus vecinas Pepi y Ana

"Al andaluz le duele el que no tiene, primero porque no tuvo y porque teniendo no se olvida del de abajo", ha asegurado Carrasco que ha defendido a Andalucía frente a los tópicos y la incultura, defendido el acento. "No es necesario explicar por qué los brillantes brillan", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante este reconocimiento, Manuel Carrasco ha querido tener unas palabras de recuerdo a los artistas y personas relevantes de la cultura andaluza mencionando a Lola Flores, Miguel Ríos, Murillo o María Zambrano entre otros, pero sobre todo se ha acordado de los andaluces anónimos, de los "infinitos nombres que dan vida a cada barrio".

"Yo vengo de ahí, de los muchos nombres que no tendrán medallas y que se perderán en la arena, pero que me dieron las alas para que yo la consiguiera", ha subrayado el onubense que ha tenido palabras de cariño para sus profesores de la infancia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Quiero una Andalucía que no sea conformista, que sea valiente, que sea como ella es, generosa y alegre, con el espíritu de lucha al pie del cañón por la justicia, como ella solo sabe", ha remarcado el cantante tras un recorrido poniendo en valor el arte de la comunidad.

Manuel Carrasco también ha tenido palabras de cariño y agradecimiento a su mujer, Almudena, a la que ha calificado como "una mujer valiente que pone el corazón en todo lo que hace". Asimismo, también ha tenido palabras de cariño para a sus dos hijos.

"Yo siempre he escogido el bando de lo auténtico y lo puro, porque no hay nada como ir por el mundo con la esencia de lo tuyo. Qué suerte que tuve yo que en esta bendita tierra una sirena me parió. ¡Viva Andalucía!", ha concluido.