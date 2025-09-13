Redacción Madrid Agencia EFE 13 SEP 2025 - 16:30h.

Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que ha quedado dañado

El suceso ha ocurrido este sábado, a primera hora de la tarde, en el bar 'Mis Tesoros', situado en la calle Manuel Maroto

Al menos 21 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto del distrito madrileño de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas. El suceso ha ocurrido este sábado hacia las 15:00 horas.

Según ha informado Emergencias Madrid, los servicios de emergencia continúan trabajando, un total 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la Unidad Canina, además de unidades del SUMMA 112.

Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que ha quedado dañado. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones.

Agentes de la Policía Local han tenido que regular el tráfico puesto que la calle ha sido cortada.