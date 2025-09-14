"Lo que consiguió la kale borroka alentada por Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", señala Ayuso

AL MINUTO | Suspendida la última etapa de La Vuelta Ciclista por las protestas propalestinas

Compartir







MadridLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a la "kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros" cuyas protestas propalestinas han acabado en la cancelación de La Vuelta Ciclista a España 2025, que iba a concluir este domingo en la capital española.

"Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", ha lanzado la presidenta en sus redes sociales.

Junto a este mensaje, la mandataria madrileña ha publicado un vídeo en el que se ve a una familia con niños corriendo alejándose mientras efectivos de la Policía Nacional les instaban junto a la organización de La Vuelta a abandonar el perímetro en la plaza de Cibeles.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el marco de las protestas propalestinas. Agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta.