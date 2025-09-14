Cargas policiales y lanzamientos de vallas y botellas en la etapa final de La Vuelta por Madrid

Redacción Madrid Europa Press 14 SEP 2025 - 18:53h.

Agentes antidisturbios han realizado cargas contra los manifestantes tras el lanzamiento de vallas y botellas

EN DIRECTO | Suspendida la última etapa de La Vuelta Ciclista por las protestas propalestinas

Agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España 2025 a su paso por el centro de la capital española.

Concretamente, en la zona del Paseo del Prado mirando hacia la estación ferroviaria de Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de La Vuelta debido a las protestas propalestinas, protagonizando varios incidentes.

La organización de La Vuelta había anunciado en torno a las 17:30 horas, una hora antes de la ocupación del recorrido tras el paso de los ciclistas por el Templo de Debod, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente, modificando la entrada a Madrid.

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas habían ido por una variante. Muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se han saldado con más de una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.