Un hombre de unos 20 años ha fallecido en Jerez de la Frontera, Cádiz, al manipular una escopeta que accidentalmente se ha disparado, han informado fuentes policiales.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que el joven se disparó accidentalmente, según las primeras pesquisas.

El suceso ocurrió este jueves en el barrio de San Telmo de Jerez cuando, al parecer, el joven manipulaba de forma incorrecta la escopeta, lo que provocó un disparo que le alcanzó en la cabeza.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y el origen del arma, que podría ser ilegal.