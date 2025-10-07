Alberto Rosa 07 OCT 2025 - 16:46h.

El edificio se encontraba en obras para ser rehabilitado y convertirlo en un hotel

Así era el edificio derrumbado en Madrid: tenía cinco plantas, llevaba varios años abandonado y querían hacer un hotel

Compartir







Los bomberos continúan trabajando en las inmediaciones del edificio derrumbado en la calle Hileras del barrio de Ópera, en pleno centro de Madrid. Hay por el momento cuatro desaparecidos y tres heridos, entre los que se encuentran dos varones y una mujer.

El edificio se encontraba en obras para ser rehabilitado y convertirlo en un hotel. Uno de los obreros que estaba trabajando en el inmueble y que ha presenciado el derrumbe ha atendido a los medios de comunicación y ha contado cómo ha vivido el incidente.

“El primero en correr fui yo y luego ya no me interesé de nadie. Primero me salvo mi vida y luego si puedo de los otros”, ha comenzado diciendo. El albañil ha explicado que todos sus compañeros se han salvado. “Yo tengo cuatro compañeros, les llamamos y estamos todos aquí”, ha indicado. El trabajador también ha explicado cómo ha sido el momento exacto en el que ha visto derrumbarse el edificio.

Los operarios han echado en falta a algunos compañeros

“He visto una nube de polvo y he salido corriendo. Luego ha venido la Policía, ha cerrado todo y ya no hemos podido ver nada más”, ha apuntado ante los medios de comunicación, quien también ha insistido en que desconoce cuál puede ser el origen del derrumbe.

PUEDE INTERESARTE Las sorprendentes imágenes del derrumbe del techo de un templo chino de 650 años

Según ha informado Emergencias Madrid, los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble han echado en falta a algunos compañeros, lo que ha motivado la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del inmueble. Los Bomberos trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel, junto con perros de la Policía Nacional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado este martes que el número de personas desaparecidas en el derrumbe del edificio del centro de la ciudad es de cuatro, así como que hay tres personas heridas, dos varones y una mujer; y pide no hacer "conjeturas" sobre qué ha producido el colapso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Así lo ha trasladado Sanz a los medios en el entorno de la calle Hileras, donde sobre las 13:00 horas se ha derrumbado un edifico de "cinco plantas y un sótano" que se encontrada en obras.

Por eso también ha advertido, con mucha cautela, que aún es pronto para hacer "conjeturas" sobre la causa del derrumbe, aunque ha reconocido que el edificio está completamente en obras, por lo que todo apunta a que haya tenido que ver con ellas.

"Esto no va a ser breve, hablamos de que quedan muchas horas por delante de trabajo de bomberos porque hay mucho escombro", ha agregado la vicealcaldesa sobre este derrumbe de los forjados superiores que han ido "colapsando hacia abajo".

Sobre la fachada, Sanz ha explicado que está "inestable" y están trabajando para que no "colapse de manera total"; y en cuanto a los edificios anexos aún no hay información sobre su situación. Para la también delegada de Emergencias, en esta fase inicial lo más importante "no es la línea de investigación" sino que la labor prioritaria es la que están llevando a cabo los bomberos para localizar a las personas desaparecidas.