Fernando Concheiro 07 OCT 2025 - 15:48h.

Una gran nube de polvo cubrió la calle por completo tras el fuerte golpe que escucharon los vecinos

Derrumbe de un edificio en obras en Madrid, en directo | Riesgo de colapso con varias personas atrapadas

Al menos cuatro trabajadores desaparecidos y 10 heridos tras el derrumbe de los forjados de varias plantas de un edificio en el centro de Madrid. De momento, habría riesgo de que todo el bloque se venga abajo. Hasta 16 dotaciones de bomberos, efectivos del SAMUR, Protección Civil y Policía están desplegados en la zona.

Los vecinos cuentan que, en torno a la 13:00 horas del mediodía, se escuchó un fuerte estruendo y, en cuestión de segundos, una gran nube de polvo cubría la calle por completo. Ahora, las labores de emergencias se centran en la búsqueda de desaparecidos.

"Estaban usando una grúa para bajar una bañera de escombros”, afirma una testigo

Varios testigos de los hechos afirman que todo comenzó con un sonido fuerte. “Pues un golpe enorme, como si se hubiese caído la grúa de los escombros del edificio de al lado, porque estaban usando una grúa para bajar esa bañera de escombros”, relata una mujer. “Ha caído la grúa pequeña, empezó a salir una polvareda y todas las plantas de dentro se han desplomado”, añade otro.

Las autoridades están trabajando en estabilizar la zona, que es peligrosa para trabajar, y en la localización de posibles personas desaparecidas. El edificio estaba en plenas obras de remodelación. “Ahora mismo todo el empeño de los bomberos está en tratar de localizar a esos compañeros que echaban en falta los obreros que estaban en el interior”, concluye Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.