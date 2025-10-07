Fernando Concheiro 07 OCT 2025 - 21:46h.

El rescate de las cuatro personas atrapadas está siendo muy complicado

Derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras de Madrid, en directo | Los bomberos buscan a los cuatro desaparecidos entre los escombros

En el edificio que se ha derrumbado parcialmente en el centro de Madrid había entre 30 y 40 personas en el interior. Todo apunta a un colapso de los forjados de varias plantas del bloque que iba a convertirse en un hotel. El rescate de las cuatro personas atrapadas está siendo muy complicado. Los medios no pueden pasar el cordón policial, pero sus familiares sí han podido entrar y a estas horas siguen con mucha angustia la búsqueda de sus seres queridos.

La búsqueda continúa activa más de ocho horas después del derrumbe que ha causado tres heridos y cuatro desaparecidos. Se trata de tres hombres y una mujer que se encontraban trabajando en el interior del edificio en el momento del colapso. Hasta la zona se han desplazado 18 dotaciones de bomberos que ya han podido desescombrar y asegurar la zona.

Las labores de búsqueda se aceleran, aunque todavía no hay señales de dónde pueden estar los desaparecidos. La Policía Municipal ha desplegado su sección canina sobre el terreno y continúan volando drones en el interior para tratar de encontrarlos.

Los primeros momentos de tensión tras el derrumbe

“Se ha caído el edificio”, se escucha decir a uno de los vecinos que estaba grabando lo ocurrido desde su vivienda ubicada en frente. Los bomberos corren hacia el inmueble mientras el residente no se puede creer lo que ve: “Están sacando a los heridos. Mira”.

Pero no se puede creer lo que está viendo. “Me han dicho los bomberos que no podemos salir”, dice atónito este vecino. Son los primeros momentos de caos tras el derrumbe de los forjados del edificio. Ocho bomberos llevan a un herido en la camilla mientras una nube de polvo se hace con toda la calle. “Lo que ha colapsado son varios forjados de varias plantas”, explica la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.

Laura, Dambéle, Alfa y Jorge: los cuatro desaparecidos

El operativo de emergencias se ponía en marcha en el corazón de Madrid justo después de esas imágenes. Todo a pocos metros de la Puerta del Sol y ante la sorpresa de los viandantes y turistas. Hasta la zona se ha desplazado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para conocer de primera mano cómo están realizando las labores de búsqueda de los posibles supervivientes.

Entre los cuatro desaparecidos está Laura, una arquitecta de 30 años que llevaba el proyecto de obras del edificio. Los otros tres desaparecidos son Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA. Desde Emergencias de Madrid sostienen que la búsqueda seguirá sin interrupción hasta que aparezcan.