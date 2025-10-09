El joven de 23 años ha sido detenido por su presunta implicación en un robo con violencia en una gasolinera y permanece en la cárcel de Soto del Real

Un sobrino de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en prisión en Soto del Real por atracar, presuntamente, una gasolinera

Compartir







Ignacio Rafael Blancas Martínez-Almeida, sobrino de José Luis Martínez-Almeida, ha sido detenido por su presunta implicación en un robo con violencia en una gasolinera de Madrid ocurrido el pasado 15 de septiembre. El joven, de 23 años, ha sido arrestado esta semana.

Tras su detención, la policía lo trasladó ante el juez de Instrucción número 22 de Plaza de Castilla, quien decretó su ingreso en prisión preventiva sin fianza. El robo se considera grave, con uso de violencia, y los agentes aseguraron que Ignacio cuenta con antecedentes por otros robos, lo que ha pesado en la decisión judicial.

Actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, en Madrid.

Perfil

Ignacio es hijo de Ángela Martínez-Almeida, la hermana más desconocida del alcalde y, por ende, uno de los 17 sobrinos de José Luis Martínez-Almeida y el mediano de tres hermanos. De acuerdo a la información de la periodista Beatriz Cortázar, es hijo de padres divorciados.

Sobre sus estudios y profesión, se conoce que ofertaba clases particulares de matemáticas por tarifas modestas -6 euros la hora- en Madrid y que estaba estudiando un curso para controlador aéreo, según han apuntado algunos medios.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aparentemente la familia mantiene el hermetismo tras conocerse su detención. Por el momento, no se ha dado hasta ahora una declaración oficial pública ni del alcalde ni de sus portavoces sobre el caso concreto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, desde 'El programa de Ana Rosa' ha revelado cómo era la relación del político con su sobrino detenido. Tal y como han señalado en el espacio de Telecinco, ambos vivían en el mismo edificio en Madrid, en distintas plantas, pero tras la boda del alcalde con Teresa Urquijo en abril del año pasado, se hizo oficial su mudanza.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pese a todo, desde el formato matutito han revelado que su "relación es cercana" y que se trata de "una familia unida".

En cuanto a su visibilidad pública y redes sociales, se desconoce si Ignacio Rafael Blancas cuenta con un perfil público, a diferencia de otro sobrino de Almeida, Pablo, hijo de Magdalena Martínez-Almeida, conocida también con el apodo de Mayi, que ha sido más mediático.

En este sentido, Ignacio parece llevar una vida más discreta, al menos hasta la fecha de su detención.

Detalles del robo y la detención

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en una gasolinera de Madrid a mediados de septiembre. Se le atribuye haber cometido un robo con violencia.

Según fuentes policiales, uno de los arrestados -Ignacio entre ellos- habría participado junto a otras personas. Se menciona que en la actuación una de las personas portaba una navaja.

En cuanto al momento de la detención, se indica que la captura del joven fue gracias a huellas -y en particular por la sudadera que llevaba-, lo que permitió identificarle posteriormente. Tras ser detenido, compareció ante el juez y la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión debido, en parte, a que contaría con antecedentes.