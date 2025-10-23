Elena Moral Esperanza Buitrago 23 OCT 2025 - 09:17h.

Marta, víctima de violencia de género, no informó en VioGen que se trasladaba de Castilla La Mancha a la capital

Los pasos del asesino de Marta tras el crimen en Villaverde: se cambió de ropa y guardó posibles pruebas en una bolsa de basura

Compartir







Marta, la joven de 21 años asesinada por su expareja en Villaverde en Madrid, se había marchado de Castilla y La Mancha, donde estaba incluida en el sistema VioGen sin avisar a las autoridades. En la capital había conseguido alquilar una habitación gracias a la ayuda económica del padre de su bebé de 15 meses.

Fue la hija de la mujer que le había alquilado la habitación a Marta, una niña de 12 años que regresaba de clases, la que la halló cubierta de sangre. Cuando llegaron los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por la joven.

Esta nueva víctima de la violencia de género había denunciado a su presunto asesino en varias ocasiones en Castilla La Mancha. Él tenía un orden de alejamiento que se había saltado varias veces.

Pero Marta decidió irse a Madrid a vivir y no lo comunicó en el servicio de protección de las víctimas de violencia de género. Por eso en la región madrileño no tenían constancia de su situación, ni que estuviera dada de alta en VioGen.

PUEDE INTERESARTE Crimen machista en Villaverde: la joven fue asesinada delante de su bebé

Para su traslado a la capital tuvo la ayuda del padre de su bebé, de 15 meses. Él le ayudaba a pagar la habitación que había alquilado en el piso de Villaverde.

Su expareja, supuestamente, la acuchilló en esa habitación, en presencia de su bebé. El presunto asesino salió de su casa pasadas las ocho de la mañana y regresó a más de las once, tiempo suficiente para ir desde Torrejón, donde vive, hasta Villaverde y cometer el crimen.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El presunto asesino, grabado por las cámaras de su piso

Sin embargo, los investigadores tienen más que evidencias sobre su culpabilidad. Al regresar a su casa fue grabado en el salón por una cámara.

En esa grabación se le ve tranquilo y contándole a un cómplice por teléfono que debe deshacerse del arma del crimen. "Que no pase nada, espero que no. Y a ver si van a sospechar o algo. Es que no sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el… A ver, la máquina lo tritura", dice en referencia al arma del crimen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Después, se cambia de ropa y se le ve salir de casa con una bolsa de basura, en la que llevaría pruebas del asesinato de Marta.

El hombre, español de 30 años, está a la espera de pasar a disposición judicial este jueves.

Datos de la violencia de género en España

El número de feminicidios en la pareja o expareja entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de agosto de 2025 ha sido de 1.320, según los últimos datos disponibles del Gobierno de España. Solo en este 2025 han sido asesinadas 25 mujeres hasta esa fecha. Por tanto no estaría incluida Marta.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Durante el segundo trimestre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer de toda España recibieron un total de 51.897 denuncias, un 2,69 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 50.536 denuncias. El número de víctimas de la violencia machista (todas las mujeres que aparecen como víctimas en las denuncias) fue de 47.710, un 3,41 % más que hace un año, cuando se contabilizaron un total de 46.135, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante mostraron variaciones interanuales mínimas . En dos de cada tres casos (36.747, el 70,81 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, bien en el juzgado bien en comisaría.

Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.