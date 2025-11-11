Alberto Rosa 11 NOV 2025 - 22:54h.

Tras 30 años trabajando en el Samur-Protección Civil de Madrid, Armando se despide del servicio con un emotivo aplauso de parte de sus compañeros

Emocionante despedida al ritmo de un mariachi para Isidro, técnico de rayos de Pontevedra, después de 43 años trabajando

Compartir







Después de 30 años trabajando en el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate SAMUR-Protección Civil de Madrid, Armando ha tenido este martes 11 de noviembre su última guardia al frente de este servicio.

Sus compañeros han querido despedirle con un gran aplauso y con todas las ambulancias haciendo sonar sus sirenas. "Después de 30 años en SAMUR PC, Armando de jubila", ha escrito Emergencias Madrid en su perfil de X.

PUEDE INTERESARTE Una mujer da a luz en el portal de su piso en Madrid: no le dio tiempo a llegar al hospital

"Hoy, en su última guardia, ha recibido el cariño de sus compañeros, el “kit del jubilado” y deja un trabajo que le ha permitido recibir la gratitud de los ciudadanos. ¡Enhorabuena! Te vamos a echar de menos", concluye la publicación.

Armando no ha querido despedirse sin agradecer antes a sus compañeros todo lo vivido este tiempo. "Del SAMUR me llevo satisfacción personal, el deber cumplido, el haber podido desempeñar unas funciones que no contemplaba en un principio en mi vida laboral y que luego me han llenado de satisfacción", explica Armando en el vídeo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El trabajador dice haberse llevado muchos "momentos agradables", pero al ser preguntado por "el mejor", no duda en su respuesta. "Una activación que tuvimos en la zona de Vicálvaro en la que atendimos a una abuelita. Era muy pronto, iba a hacerse la analítica y se tropezó porque iba mareada por ir en ayunas por la analítica. Fuimos a por ellos, les llevamos al centro de salud y se empeñaron en invitarme a un café", cuenta Armando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Posiblemente el 11-M fue mi peor momento"

"Me tomé un café con dos abuelillos. Ese momento para mí fue el agradecimiento de estas personas hacia nosotros. Era inmenso y eso yo lo capté entero y ese momento para mí fue sublime", añade.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En cuanto al peor momento, Armando cuenta que que fue en el 11-M. "Posiblemente el 11-M fue mi peor momento", apunta. Sobre a qué se va a dedicar ahora que inicia su jubilación, este veterano profesional de emergencias lo tiene claro. "Me voy a dedicar a lo mismo que me vengo dedicando hasta ahora, a intentar ser feliz", concluye.