El marido tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión

Investigan como posible caso de violencia de género la muerte de una pareja en Alpedrete, Madrid

Compartir







MadridLa Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 60 años en la localidad madrileña de Alpedrete, según ha informado a través de sus redes sociales.

Fue este sábado cuando Emergencias 112 Comunidad de Madrid informó del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en un chalet de la calle de la Jara del municipio.

PUEDE INTERESARTE Hospitalizado el detenido por el asesinato machista de su pareja en Zaragoza, a la espera de ser conducido a dependencias judiciales

El hijo de ambos encontró los cuerpos

El hijo de la pareja fue el que encontró inicialmente los cuerpos de las víctimas con signos de violencia producidos por arma blanca en habitaciones diferentes. Tras el hallazgo, el hijo ha quedado en estado de ‘shock’.

La llamada alertando de lo ocurrido ha tenido lugar a las 12:00 del mediodía. Cuando ha llegado hasta el lugar del suceso, el equipo médico del Summa 112 se ha encontrado a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, fallecidos con signos visibles de violencia. Lo único que pudo hacer el equipo médico del Summa 112 ha sido confirmar el fallecimiento de ambas personas.

PUEDE INTERESARTE Detienen al novio de la joven que recibió un disparo en la cara en Leganés: se le investiga por un posible delito de violencia machista

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

El marido tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos

No hay denuncias previas, ni estaban en VioGén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género de España, han indicado a EFE las mismas fuentes.

Por su parte, el marido tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión, han precisado fuentes próximas a la investigación.