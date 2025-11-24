El hombre, que profirió varias frases en árabe cuyo contenido no han sabido precisar las fuentes, resultó herido

Se investiga si también fue el autor de un intento de apuñalamiento a unos viandantes en la calle

Compartir







MadridUn hombre resultó herido grave el sábado por los disparos de dos policías que iban a reducirle y a los que trató de apuñalar cuando acudieron al domicilio en Vallecas (Madrid) en el que se encontraba, al ser alertados por el estado de agresividad en el que se encontraba, ha informado la Policía.

Los investigadores han indicado a EFE que no descartan una presunta vinculación yihadista del atacante, de nacionalidad española y origen árabe y que profirió algunas frases en su idioma al ser detenido, al tiempo que se investiga si también fue el autor de un intento de apuñalamiento a unos viandantes en las inmediaciones cerca del domicilio.

PUEDE INTERESARTE Detenido un menor tras presuntamente apuñalar a otro en Torrevieja, Alicante

El hombre profirió varias frases presuntamente en árabe

No obstante, las fuentes policiales consultadas matizan que se están investigando todas las circunstancias de lo ocurrido en el barrio capitalino, por lo que advierten de que aún es pronto para sacar una conclusión sobre su motivación.

De hecho, cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron al hombre en un estado de gran agresividad y, aparentemente, bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, por lo que también se baraja la posibilidad de que lo sucedido estuviese relacionado con esa circunstancia.

PUEDE INTERESARTE Buscan a tres hombres por apuñalar a un menor de 17 años en la plaza Cataluña de Barcelona

Para evitar ser reducido, el atacante trató de zafarse de los policías blandiendo un arma blanca, lo que llevó a los agentes a hacer uso de su arma táser, pero, al no ser suficiente y al estar siendo "acometidos gravemente", recurrieron entonces a sus otras armas y le dispararon, según han relatado las citadas fuentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El hombre, que profirió varias frases presuntamente en árabe cuyo contenido no han sabido precisar las fuentes, resultó herido y tuvo que ser trasladado con pronóstico grave al hospital Gregorio Marañón, donde permanecerá ingresado bajo custodia policial.

Previamente a estos hechos y en las inmediaciones del domicilio de Vallecas al que acudieron los agentes, hubo un intento de apuñalamiento a unos viandantes sin graves consecuencias y ahora se investiga también si este hecho está relacionado con el incidente posterior y si el hombre abatido en la vivienda fue el presunto autor