Detienen a un depredador sexual en La Rioja cuando estaba con una menor a la que captó por redes: estaba buscado por otra agresión sexual en Terrassa
Un hombre de 39 años ha sido detenido por la Guardia Civil cuando se encontraba con una menor cuya desaparición había sido denunciada
La RiojaUn hombre de 39 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad. Los agentes llegaron hasta él tras una denuncia presentada en dependencias de la Benemérita en La Rioja en la que se alertaba de la desaparición de una persona menor de edad.
Iniciando una investigación en la búsqueda de la desaparecida, los agentes analizaron diversas conversaciones extraídas del teléfono móvil de la víctima, hallando de ese modo mensajes de contenido sexual, explícito y agresivo, enviados por un hombre que había contactado con la menor de edad a través de redes sociales.
El depredador sexual se encontraba con la menor desaparecida
Ahondando en las pesquisas realizadas, los agentes comprobaron que entre los mensajes que había mandado a la víctima se incluían comentarios sobre la diferencia de edad y mostraba una actitud sexualizadora y forzosa en sus conversaciones. Además, había enviado vídeos con contenido sexual violento y de dominación.
Tras detectarlo, ante la gravedad de los hechos y la situación de desprotección de la menor, los efectivos de la Benemérita realizaron distintas gestiones para localizar al sospechoso. Gracias a ello, constataron que sobre el individuo en cuestión pesaba ya un señalamiento judicial en vigor, de control específico, emitido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa, por una agresión sexual a otra menor de 15 años. Además, comprobaron que el sospechoso figuraba como empadronado en Granada.
Tras contactar con él telefónicamente, el ahora detenido reconoció a la Guardia Civil que estaba con la menor desaparecida, negándose a informar de su paradero y de colaborar con los agentes.
Pese a ello, y después de una intensa labor de localización, los agentes detuvieron al varón y entregaron a la menor a sus padres.
En el registro del lugar donde encontraron al detenido, los agentes también localizaron una variedad de objetos de carácter sexual.
El modus operandi del depredador sexual
Según señala el Ministerio de Interior en una nota de prensa sobre los hechos, normalmente, “este tipo de personas utilizan las redes sociales para contactar con adolescentes y ganarse su confianza, con el objetivo de manipularlos de forma progresiva y engañosa”.
Así, indican, “suelen aprovecharse de la vulnerabilidad, la curiosidad y el deseo de aceptación propios de la edad para traspasar límites”, como el “envío de material pornográfico”.
“Con ello, pretenden normalizar conductas sexuales inadecuadas, logrando que las menores aceptaran ese tipo de conversaciones como algo habitual”, indica la nota de Interior, que apunta que “el objetivo último de esta estrategia es organizar encuentros físicos y mantener relaciones sexuales con las víctimas”.
Consejos para la protección de los menores en las redes y el entorno digital
Al respecto, y tras esta detención, –derivada de una investigación realizada por agentes del Instituto Armado pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y puesta a disposición de la autoridad judicial–, desde la Benemérita insisten en la necesidad de “concienciar a los menores sobre los peligros que representan en algunas ocasiones las redes sociales”.
- “Estas plataformas pueden ser utilizadas por individuos con intenciones delictivas para contactar, manipular y poner en riesgo la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes”, recuerdan, enumerando una lista de consejos:
- Mantén una comunicación abierta y fluida con tus hijos sobre Internet, redes sociales y posibles peligros, como el grooming o el acoso.
- Supervisa y revisa de manera periódica la actividad digital de los menores, explicando de forma transparente por qué se realiza este acompañamiento.
- Enseña la importancia de proteger sus datos personales: evita que publiquen o compartan dirección, teléfono, fotos familiares, ubicación o mensajes comprometidos.
- Activa y configura correctamente herramientas de control parental en dispositivos, navegadores y apps, para limitar los contenidos y las descargas inadecuadas.
- Revisa y ajusta las opciones de privacidad en redes sociales y aplicaciones antes de que las usen; limita la visibilidad de sus publicaciones a contactos conocidos.
- Fomenta el uso responsable de la tecnología: establece horarios para el uso de dispositivos y dialoga sobre el tiempo dedicado a internet y redes.
- Educa con el ejemplo: muestra un comportamiento digital responsable y seguro, evitando compartir información privada o difundir contenidos sensibles.
- Informa y advierte sobre los riesgos de interactuar con desconocidos y los peligros de compartir contenido que puede ser malinterpretado o usado de forma indebida.
- Si detectas situaciones de riesgo, conserva pruebas (mensajes, capturas, enlaces) y contacta con las autoridades competentes.