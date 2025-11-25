Un hombre de 39 años ha sido detenido por la Guardia Civil cuando se encontraba con una menor cuya desaparición había sido denunciada

Los depredadores sexuales han encontrado el escondite perfecto en las plataformas de videojuegos

Compartir







La RiojaUn hombre de 39 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad. Los agentes llegaron hasta él tras una denuncia presentada en dependencias de la Benemérita en La Rioja en la que se alertaba de la desaparición de una persona menor de edad.

Iniciando una investigación en la búsqueda de la desaparecida, los agentes analizaron diversas conversaciones extraídas del teléfono móvil de la víctima, hallando de ese modo mensajes de contenido sexual, explícito y agresivo, enviados por un hombre que había contactado con la menor de edad a través de redes sociales.

El depredador sexual se encontraba con la menor desaparecida

Ahondando en las pesquisas realizadas, los agentes comprobaron que entre los mensajes que había mandado a la víctima se incluían comentarios sobre la diferencia de edad y mostraba una actitud sexualizadora y forzosa en sus conversaciones. Además, había enviado vídeos con contenido sexual violento y de dominación.

Tras detectarlo, ante la gravedad de los hechos y la situación de desprotección de la menor, los efectivos de la Benemérita realizaron distintas gestiones para localizar al sospechoso. Gracias a ello, constataron que sobre el individuo en cuestión pesaba ya un señalamiento judicial en vigor, de control específico, emitido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa, por una agresión sexual a otra menor de 15 años. Además, comprobaron que el sospechoso figuraba como empadronado en Granada.

Tras contactar con él telefónicamente, el ahora detenido reconoció a la Guardia Civil que estaba con la menor desaparecida, negándose a informar de su paradero y de colaborar con los agentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pese a ello, y después de una intensa labor de localización, los agentes detuvieron al varón y entregaron a la menor a sus padres.

En el registro del lugar donde encontraron al detenido, los agentes también localizaron una variedad de objetos de carácter sexual.

El modus operandi del depredador sexual

Según señala el Ministerio de Interior en una nota de prensa sobre los hechos, normalmente, “este tipo de personas utilizan las redes sociales para contactar con adolescentes y ganarse su confianza, con el objetivo de manipularlos de forma progresiva y engañosa”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, indican, “suelen aprovecharse de la vulnerabilidad, la curiosidad y el deseo de aceptación propios de la edad para traspasar límites”, como el “envío de material pornográfico”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Con ello, pretenden normalizar conductas sexuales inadecuadas, logrando que las menores aceptaran ese tipo de conversaciones como algo habitual”, indica la nota de Interior, que apunta que “el objetivo último de esta estrategia es organizar encuentros físicos y mantener relaciones sexuales con las víctimas”.

Consejos para la protección de los menores en las redes y el entorno digital

Al respecto, y tras esta detención, –derivada de una investigación realizada por agentes del Instituto Armado pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y puesta a disposición de la autoridad judicial–, desde la Benemérita insisten en la necesidad de “concienciar a los menores sobre los peligros que representan en algunas ocasiones las redes sociales”.