Nueva polémica sobre la gestión privada de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se ha saldado, por ahora, con el cese del consejero de Ribera Salud y con el anuncio de una auditoría interna. Unos audios hechos públicos por el diario El País demostrarían como el CEO de la compañía que gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz le pide a los trabajadores que aumenten las listas de esperas para agrandar sus beneficios.

El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras la publicación los audios.

"Para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo, Pablo Gallart ha solicitado al presidente de Ribera, Emmanuel de Geuser, desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad", ha explicado el Grupo sanitario Ribera en un comunicado.

Los audios del responsable del Hospital de Torrejón de Ardoz

En los audios, que ha publicado el diario El País, se escucha a Gallart decir ante una veintena de mandos de la empresa y del hospital de Torrejón de Ardoz, que gestiona el grupo Ribera, el pasado 25 de septiembre, que “en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino".

La idea del hasta este jueves responsable de la gestión del Hospital de Torrejón era llegar a un beneficio de cuatro o cinco millones y para ello insta a sus directivos a realizar los ajustes que sean necesarios. “Y no solo estoy hablando de las listas de espera. Seguro que tenéis mucha imaginación. Seguro que sois capaces de identificar qué actividad nos interesa más hacer”, dice en la reunión.

En la Comunidad de Madrid este miércoles negaban conocer los audios y aseguraban que la Consejería de Sanidad estaba “permanentemente encima de todos los centros hospitalarios para que la atención sea excelente”, según el portavoz del gobierno regional Miguel Ángel García.

La reacción de la Consejería de Sanidad de Madrid

Este jueves el departamento de Salud de Madrid, que dirige Fátima Matute, ha anunciado que ha pedido una reunión con los máximos responsables del grupo Ribera. Estaba previsto un encuentro con los responsables del Hospital de Torrejón pero tras el cese de Gallart se ha suspendido.

Fátima Matute ha movilizado a un equipo multidisciplinar que se ha personado en el hospital para "constatar 'in situ' la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos".

En un comunicado, la Consejería dice que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder". "En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", han remarcado.

En cualquier caso, ha insistido en que dispone de los mecanismos necesarios "para garantizar la adecuada prestación de la asistencia" y ha remarcado que se mantienen reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo.

El comunicado del grupo Ribera

Por su parte, el grupo Ribera ha subrayado que pondrá en marcha una auditoría "en profundidad" para garantizar "que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Según ha remarcado, la "prioridad absoluta" del grupo y su máximo accionista, Vivalto Santé, "son y seguirán siendo sus pacientes". En este sentido, ha subrayado que "el servicio y atención al paciente seguirán teniendo la calidad y el rigor de siempre".

"El Grupo sanitario Ribera mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible. Ésta ha sido siempre la prioridad para el Hospital de Torrejón y para Ribera en sus 26 años de historia", ha remarcado en el comunicado.