Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid
Drogas

Una mujer es detenida en Barajas por ocultar en su falsa tripa de embarazada dos kilos de cocaína

Vientre falso donde ocultaba dos kilos de cocaína en el aeropuerto de Barajas
Vientre falso donde ocultaba dos kilos de cocaína en el aeropuerto de Barajas. Policía Nacional

  • Bajo la prótesis tenía trece paquetes pegados al cuerpo adosados a su abdomen

  • La mujer fue detenida por un posible delito de tráfico de estupefacientes

Compartir

MadridLa Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de sustancias estupefacientes camuflada en un falso vientre.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el 26 de noviembre, cuando la mujer llegó a Madrid procedente de un vuelo internacional. En un control rutinario, los agentes sospecharon de las respuestas de la sospechosa, que finalmente se quitó la prótesis falsa.

PUEDE INTERESARTE

Al retirarse el falso vientre quedaron al descubierto diversos fragmentos de envoltorio transparente, que hacían la función de sujetar trece paquetes pegados al cuerpo adosados a su abdomen. Tras las pruebas pertinentes se confirmó que la sustancia era cocaína.

Por estos hechos, la mujer fue detenida por un posible delito de tráfico de estupefacientes y puesta a continuación a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Temas