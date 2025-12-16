El tesigo vivía con la víctima y su abuela, la acompañó al parque y se marchó a casa: al rató regresó a por ella y ya la habían violado

Detienen a un menor por agresión sexual a una chica de 14 años en Hortaleza, Madrid

Un testigo ha relatado que dejó en compañía de una amiga y de otros jóvenes a la menor de 14 años que el pasado 29 de agosto fue violada cerca del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza, tras lo que un tiempo después volvió a buscarla y la encontró herida y asegurando que la habían agredido sexualmente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid tenía previsto tomar testimonio este martes a la víctima (lo que en términos jurídicos se denomina exploración, al ser una menor) en la primera tanda de declaraciones ordenada por el juzgado que investiga la violación, tras determinarse que el presunto agresor no es menor de edad, como aseguraba y por lo que estaba en un centro de acogida.

Pero el juez no ha podido tomar declaración a la víctima debido a un problema con un intérprete y con los turnos de uso de la cámara Gesell, que es lugar habilitado especialmente para que declaren menores y su testimonio quede grabado como prueba preconstituida de cara al resto del proceso, han informado fuentes jurídicas.

El juzgado ha tratado de solucionar el problema pero cerca de las dos de la tarde ha comunicado la imposibilidad de llevar a cabo la declaración a los letrados de la acusación y de la defensa. La menor llevaba a la espera desde aproximadamente las 11:30 horas -cuando estaba citada- en unas dependencias habilitadas para las víctimas.

En los próximos días se prevé que el juzgado indique una nueva fecha para su exploración en la cámara Gésell. También iba a declarar este martes otro testigo, un joven que vivía en el centro de acogida de Hortaleza y según los primeros testimonios recabados acudió a ayudar a la menor, pero no ha sido posible porque no se le ha podido identificar debidamente, precisan las fuentes.

La declaración de un testigo: la dejó con una amiga y varios jóvenes en un parque

El que sí ha declarado ha sido el tercer convocado, un joven que en ese momento vivía con la víctima y con la abuela de la menor y que acompañó a la niña, que entonces tenía 14 años, a un parque cercano, donde la dejó con una amiga y varios jóvenes y volvió a su casa.

Cuando la abuela de la menor preguntó a este joven dónde estaba la niña, el joven volvió a buscarla y la encontró agredida sexualmente, precisan las fuentes, que detallan que este testigo sufre una discapacidad y no ha aportado grandes detalles. Otras fuentes han coincidido en que este testimonio, que ha durado escasos 10 minutos, no ha desvelado datos relevantes.

El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Plaza de Castilla envió a prisión el pasado mes de octubre a Mohamed R., detenido por la violación de una menor -que entonces tenía 14 años y ahora tiene 15- cerca del centro de acogida de Hortaleza en el que él vivía, al confirmar los informes forenses que es mayor de edad y que podría tener incluso 23 años.

El presunto violador fue ingresado inicialmente en un centro de menores, dado que alegaba que no había cumplido los 18 años, pero desde el pasado 14 de octubre está en prisión. Vox, que tras la agresión sexual convocó una concentración frente al centro de acogida de Hortaleza que no fue autorizada por la Delegación del Gobierno pero se llevó a cabo, ha solicitado ser acusación en este proceso.