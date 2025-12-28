Iván Sevilla 28 DIC 2025 - 11:09h.

El accidente de tráfico se produjo antes de las 1:40 horas en la carretera M-506 en Alcorcón

De los viajeros afectados, cuatro fueron evacuados al hospital como potencialmente graves

MadridLa brutal colisión de un coche con otro que circulaba en sentido contrario dejó un balance total de seis heridos, dos graves. Así lo ha comunicado el 112 tras el siniestro ocurrido en Alcorcón (Madrid).

Según ha detallado el supervisor de guardia del SUMMA 112 Alberto Sanz, el accidente de tráfico se produjo en la carretera M-506, km 8,500 concretamente, a la altura del citado municipio madrileño.

Esa vía cuenta con dos carriles separados por una línea discontinua, por lo que solamente está permitido ir en una dirección. En uno de los vehículos implicados viajaban cuatro personas.

Cuatro potencialmente graves también

Los bomberos tuvieron que excarcelar o liberar a dos de ellas, mientras que en el segundo turismo había dos ocupantes que igualmente fueron rescatados para ser atendidos por los sanitarios.

Además de los dos que estaban en estado grave, otros cuatro fueron evacuados a diversos hospitales madrileños como potencialmente graves tras el fuerte impacto entre los automóviles.

Uno era un Renault Megane blanco y ambos quedaron muy dañados, sobre todo en la parte delantera. La Guardia Civil de Tráfico investiga ya los hechos, ya que el conductor que circulaba incorrectamente podría enfrentarse a delitos.