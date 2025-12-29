Agencia EFE Redacción Madrid 29 DIC 2025 - 10:36h.

Los detenidos, un mayor de edad y dos menores, participaron en un ataque con machetes a un joven en noviembre pasado

La Policía Nacional han detenido a tres Trinitarios implicados en un ataque con machetes a un joven en noviembre pasado cuando se encontraba con un grupo de amigos en un parque de Madrid, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La víctima no tenía relación alguna con grupos juveniles de carácter violento y se cruzó casualmente con estos jóvenes que buscaban a miembros de los Dominican Don't Play (DDP) para hacer lo que en el argot de bandas se conoce como 'caída', una incursión premeditada en 'zona rival' para agredir de forma grupal a otra persona.

Un adulto y dos menores de edad

Tras la investigación llevada a cabo, el 16 de diciembre pasado se procedió a la detención de tres varones, uno mayor de edad y dos menores, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal, al estar todos ellos vinculados con los Trinitarios.

La violenta agresión, que causó al joven lesiones muy graves en abdomen, costado y espalda, se produjo la noche del 15 de noviembre último cuando la víctima se encontraba con unos amigos en un parque del distrito madrileño de Latina.

Según las primeras investigaciones, los agentes concluyeron que el joven fue escogido al azar "por el simple infortunio de toparse con el grupo agresor en plena acción en territorio rival, ya que no tenía ninguna relación con grupos violentos".

Le exigieron que realizara símbolos ofensivos hacia el grupo rival y le obligaron a entregarles su teléfono para acceder a sus redes sociales con el fin de comprobar su contenido que, a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Esto desencadenó la agresión con cuchillos que portaban ocultos entre sus ropas, acometiendo contra él hasta en cinco ocasiones, causándole lesiones muy graves en abdomen, costado y espalda, que pusieron en grave riesgo su vida.

Los detenidos pasaron a disposición judicial y se acordó el ingreso en un centro de menores para dos de los arrestados y el tercero quedó en libertad con medidas cautelares.