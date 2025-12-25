A prisión por matar a dos hombres y atrincherarse en una vivienda en Elche

Decretan prisión sin fianza para los dos detenidos en Elche por matar a dos hombres, herir a un tercero, y atrincherarse en una vivienda

Las víctimas de Elche querían desalojar a los okupas porque el propietario de la casa, amigo suyo, iba a ir con su familia por Navidad

Compartir







La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Elche (Alicante), en funciones de guardia, ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos individuos detenidos por, presuntamente, atrincherarse en una vivienda de una urbanización de esta ciudad tras matar a otros dos hombres y herir a un tercero.

De este modo, quedan investigados en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de calificación posterior, por dos delitos de homicidio, uno de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

PUEDE INTERESARTE Doble crimen en Elche: las víctimas conocían al dueño de la casa y fueron asesinados por los okupas cuando acudieron a echarles

Agentes de la Benemérita llevaron a cabo el martes, sobre las 14.00 horas, el arresto de los dos presuntos autores de este doble homicidio y de la agresión a otra persona que permanece ingresada en un centro hospitalario. La detención se produjo después de que los detenidos estuvieran atrincherados en una vivienda de la pedanía ilicitana de La Marina.

La historia de las víctimas

Tanto los dos fallecidos como la persona herida son de nacionalidad alemana, mientras que los presuntos autores del homicidio y de la agresión son de nacionalidad polaca. Los dos detenidos cuentan con antecedentes policiales y ya se encuentran a disposición judicial. Al parecer, habían entrado en la vivienda en varias ocasiones, fueron desalojados y, sin embargo, volvieron a entrar. Los vecinos afirman que eran okupas reincidentes.

PUEDE INTERESARTE Los detenidos por el doble asesinato de Elche ya habían intentado ocupar la vivienda en dos ocasiones

Este miércoles se ha conocido que los propietarios del inmueble, con residencia en Alemania, tenían previsto viajar a la casa para pasar las fiestas de Navidad. Para ello, querían desalojar a los intrusos cuanto antes. Las víctimas, de nacionalidad alemana, habían acudido el lunes a la vivienda como amigos del dueño para ayudar en la supervisión del inmueble y asegurarse de que los ocupas no volvieran a entrar. Pero lo que debía ser una visita de confianza terminó en un desenlace trágico, con dos de ellos fallecidos y un tercero gravemente herido, que permanece ingresado en el Hospital de Elche.