El hallazgo del cuerpo sin vida de un vecino de Traspinedo, en Valladolid ha movilizado a los investigadores de la Guardia Civil para determinar la causa de su muerte. La primera hipótesis es que el hombre de 56 años murió de hipotermia tras sufrir una caída a las puerta de su chalé en la urbanización en la mañana del día de Reyes.

Los agentes hallaron el cadáver del conocido vecino de Traspinedo en la rampa de un garaje de su chalé en el que vivía con su hijo. El cuerpo no presentaba señales de violencia y creen que el fallecido habría sufrido una caída quedando enganchado en una rejilla que le impedía moverse.

La primera hipótesis: el hombre habría caído y no pudo levantarse

Las primeras indagaciones de los investigadores de la Guardia Civil revelan que padre e hijo salieron en la tarde del 5 de enero y al llegar a casa, el mayor habría sufrido un accidente en la rampa de acceso a su vivienda, donde cayó sin poder levantarse. Eso, unido a las bajas temperaturas habrían provocado la muerte de este vecino, conocido en la localidad vallisoletana, como 'El yesista', según ha publicado El Norte de Castilla.

A la espera de los resultados de la autopsia, los investigadores creen que el hombre murió por hipotermia en la noche más fría que se registró en Valladolid el primer día del año, tras descartar el homicidio.