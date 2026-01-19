Detenida una mujer en La Latina por apuñalar en el corazón a su pareja, arrestado igualmente por malos tratos

Ella acusada de homicidio, y a él se le imputa un supuesto delito de malos tratos

Agentes de la Policia Nacional han detenido en el distrito de La Latina, en la capital Madrileña a una mujer como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio al apuñalar en el corazón a su pareja en el corazón.

La pareja también ha sido arrestada, por un supuesto delito de malos tratos, los hechos tuvieron lugar el pasado viernes sobre las 10 de la noche, en el interior de una vivienda de la calle Yébenes, en Aluche, según han informado fuentes policiales.

Los efectivos policiales acudieron requeridos ante la presencia de una menor en el interior del domicilio. Cuando llegaron encontraron al hombre con una herida por arma blanca a la altura del corazón, y la mujer con una fractura en la nariz.

Los dos eran de nacionalidad colombiana, de 42 y 43 años de edad, ambos fueron arrestados.