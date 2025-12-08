Andriy Portnov era un asesor del expresidente Yanukovich incluido en la lista de sanciones de la UE, además de ser señalado por su afinidad a Rusia

Fue asesinado a tiros en la puerta del Colegio Americano de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón en mayo de 2025

El pasado miércoles 21 de mayo de 2025 el abogado ucraniano Andriy Portnov, asesor del expresidente Yanukovich e incluido en la lista de sanciones de la UE, además de ser señalado por su afinidad a Rusia, fue asesinado a tiros en la puerta del Colegio Americano de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Ahora, la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón continúa investigando el crimen ocurrido en las puertas del Colegio Americano y decretaba en el mes de mayo el secreto de las actuaciones, según informan fuentes jurídicas.

¿Quién era Andriy Portnov?

Portnov ejerció como jefe de gabinete adjunto del presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, a quien la llamada revolución del Euromaidan obligó a abandonar su cargo en 2014. Abogado de profesión, fue objetivo de sanciones por parte de la UE entre 2014 y 2015 por apropiación indebida de fondos públicos y violaciones de Derechos Humanos, así como de Estados Unidos.

En concreto, Washington le acusaba de "usar su influencia para comprar el acceso y las decisiones de tribunales ucranianos y lastrar los esfuerzos de reforma en el país". En este sentido, el Departamento del Tesoro le señaló en 2019 por intentar "controla el sistema judicial ucraniano" e "intentar colocar a funcionarios leales en altos cargos judiciales", además de "comprar fallos judiciales".

El expolítico ucraniano Andréi Portnov ocupó cargos de relevancia en la administración del último presidente prorruso de Ucrania, fue acusado de participar en la represión de las manifestaciones pro-europeas del Maidán antes de huir de Ucrania y estaba sancionado por EE.UU.

Portnov, de 52 años, fue entre 2010 y 2014 una figura destacada de la administración del entonces presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich, del que llegó a ser uno de los principales asesores.

Su huida de Ucrania a Viena

De formación jurídica, Portnov estuvo supuestamente implicado, según medios de Kiev, en el diseño de la legislación aprobada el 16 de enero de 2014 por el Parlamento ucraniano para cortar las protestas callejeras que empezaron en noviembre del año anterior, cuando Yanukóvich decidió no firmar un Acuerdo de Asociación con la UE para no alienar a Rusia.

Al menos un centenar de personas murieron en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes durante los meses que duraron las protestas. Poco más de un mes después, el 20 de febrero de 2014, Portnov, su jefe Yanukóvich y otros altos cargos de esa administración escaparon de Ucrania para buscar refugio en Rusia ante la creciente presión de la calle. Según varias publicaciones ucranianas, Portnov se trasladó posteriormente a vivir a Viena.

El Servicio de Seguridad de Ucrania abrió un procedimiento legal contra él por traición

Según el medio ucraniano 'Hromadske', al que Portnov demandó sin éxito el año pasado por haber señalado su supuesto papel en la toma rusa de Crimea, el exasesor de Yanukóvich asesinado este miércoles en Madrid fue uno de los 18 ucranianos sancionados por la UE por corrupción y violaciones de derechos humanos en 2014.

Portnov fue, sin embargo, eliminado de esa lista de sancionados un año más tarde por decisión de la Justicia europea. En 2018 el Servicio de Seguridad de Ucrania abrió un procedimiento legal contra él por traición en relación con su presunta responsabilidad en la entrega a Rusia de Crimea que supuestamente exponía Hromadske. Portnov apeló y el caso acabó siendo cerrado.

No fue su única victoria judicial en su país después de su salida en 2014. En marzo de este año, el medio ucraniano Censor informaba de que no podía cumplir con una sentencia judicial que le obligaba a pagarle a Portnov los costes judiciales de un proceso iniciado por el exasesor de Yanukóvich por una información incorrecta, al negarse el banco a transferir los fondos a alguien considerado por muchos en Ucrania como un traidor.

A diferencia de otros altos funcionarios de la era de Yanukóvich -como el propio expresidente, que tiene varias condenas en ausencia en Ucrania-, Portnov siguió en contacto con su país, al que incluso regresó tras cinco años en 2019.

Petición ciudadana para que fuese sancionado por el Consejo para la Seguridad Nacional y la Defensa de Ucrania

En 2021 fue Estados Unidos el que dictó sanciones contra él, esta vez por “acusaciones creíbles de utilizar su influencia” para corromper a los tribunales y "socavar los esfuerzos para reformar” Ucrania.

Algunos de los periodistas a quienes Portnov derrotó en los tribunales atribuyeron de forma implícita los veredictos en cuestión al mantenimiento de su presunta influencia sobre los jueces por la que fue sancionado por EE.UU..

El nombre de Portnov había aparecido en los medios ucranianos de nuevo a principios de este año después de que una petición ciudadana para que fuera sancionado por el Consejo para la Seguridad Nacional y la Defensa de Ucrania alcanzara las 25.000 firmas necesarias que la ley ucraniana exige para que este tipo de iniciativas sean tenidas en cuenta por las autoridades.

Su llegada a España

Quienes apoyaban la petición consideraban un sinsentido que Portnov estuviera sancionado en EE.UU. y no en Ucrania. En abril de 2024, la misma publicación que después no podría pagarle las costas judiciales al exconsejero de Yanukóvich por el boicot de un banco publicó una de las pocas referencias sobre su vida en España que aparecieron en los medios antes del asesinato.

Censor, el medio en cuestión, informaba de que en enero de 2024 Portnov recurrió a los servicios de un notario de Madrid para que certificara un poder que supuestamente utilizaría después para transferir a sus hijos una villa de lujo de más de mil metros cuadrados con un terreno adyacente de más de media hectárea situada a orilla del río Dniéper, cerca de Kiev.