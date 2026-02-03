Adif ha solicitado a Renfe, Ouigo e Iryo la suspensión de los últimos trenes del día de manera indefinida dentro de la ruta para dar más tiempo a las tareas de reparación

Iryo y Renfe se niegan a indemnizar a los pasajeros por los retrasos a causa de las limitaciones de velocidad de Adif

ADIF solicitaba ayer a Renfe, Ouigo e Iryo la suspensión de los últimos trenes del día de manera indefinida en las rutas entre Madrid y Barcelona para poder hacer el mantenimiento de las vías durante la noche. La medida, que pretende dar más tiempo a los profesionales para operar en las tareas de reparación, está generando, no obstante, todavía más retrasos.

La alta velocidad llevaba ya días aumentando tiempos, pero ahora también reduce frecuencias, lo que termina de poner a prueba la paciencia de algunos pasajeros. Los últimos 10 trenes diarios de los tres operadores, –los que salían de su punto de origen desde Atocha o Sants, a alrededor de las 20:30–, llegaban ayer a su destino a medianoche.

Las finalización de los trabajos de reparación en las vías no está prevista hasta dentro de 6 o 7 años

La petición de ADIF con la suspensión de los últimos trenes del día de manera indefinida va a permitir al administrador de infraestructuras disponer de una ventana de horas más amplia para realizar los trabajos de reparaciones en las vías. Unos trabajos que avanzan a un ritmo de unos 900 metros diarios y cuya finalización no está prevista para hasta dentro de 6 o 7 años, tal como informa en el vídeo Ricard Martín.

Entre tanto, los usuarios afectados en esos trenes ya han sido informados y reubicados. Los pasajeros, mientras, que llevan días armándose de paciencia porque han visto cómo el servicio pasaba de conectar Madrid y Barcelona en poco menos de tres horas a hacerlo ahora en algunos casos en casi 5, con menos frecuencia y, de momento, eso sí, por el mismo precio.

Renfe, Ouigo e Iryo reorganizan sus horarios

Tras la orden de ADIF, los tres operadores de trenes de alta velocidad en España, Renfe, Iryo y Ouigo, han reorganizado sus servicios en la línea entre Madrid y Barcelona, adaptándose así a los horarios de mantenimiento de las vías.

En consecuencia con lo dictado, Renfe trasladó que había suprimido los de las 20:27 y 21:07 desde Madrid y 21:05 y 21:15 desde Barcelona, precisamente los últimos servicios.

Por su parte, Iryo y Ouigo han comunicado este martes sus reorganizaciones y se trata de servicios que operan durante el día. Así, la compañía italiana ha suprimido de las 16:37 de Madrid y el de las 8:45 de Barcelona, todo ello a partir del jueves, 5 de febrero. En consecuencia, los viajeros están siendo reubicados en otros servicios o, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete.

En el caso de Ouigo, ya ha dejado de operar el de las 6:25 de Barcelona y el de las 21:02 de Madrid. En cualquier caso, no reducirá las plazas disponibles, puesto que a los pasajeros afectados los reubicará en los trenes más próximos, que operarán en doble composición (dos trenes unidos).

Algunos de estos cambios se están llevando a cabo desde el jueves pasado y los pasajeros afectados estaban siendo avisados por correo electrónico. Además, los tiempos de viaje se están incrementando en unos 25 minutos.

Los cambios estarán vigentes, por el momento, hasta el sábado, 7 de febrero.