Madrid inaugura un nuevo edificio para la formación de juristas

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha sido el encargado de inaugurar el nuevo edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo

Esta apertura está destinada a mejorar los recursos formativos para los más de 1.200 estudiantes de grado, 300 de posgrado y 300 profesores

Las universidades españolas afrontan un proceso de transformación para adaptarse a las nuevas demandas académicas y profesionales. En este contexto, los centros privados cuentan con mayor margen de maniobra para incorporar cambios en su oferta formativa y en sus infraestructuras.

La Universidad CEO San Pablo ha inaugurado en Madrid su nuevo edificio de la Facultad de Derecho, en un acto presidido por el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, quien ha sido el encargado de descubrir la placa conmemorativa del nuevo espacio académico. “No hay mayor satisfacción de que tengamos una facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo”, ha reconocido el consejero de Educación.

Un nuevo edificio

El nuevo inmueble ya hacía algún tiempo que contaba con los alumnos y profesores, pero no ha sido hasta hoy que ha sido presentado también a los medios de comunicación.

El edificio albergará un salón de actos y espacios destinados a la formación práctica, así como una sala de audiencias para simulaciones judiciales y laboratorios para las asignaturas de criminalística.

‘Federico Salmón’, ha sido el nombre escogido para este edificio, primer decano de la Facultad, que servirá para ampliar la capacidad docente y mejorar los recursos formativos para los más de 1.200 estudiantes de grado, 300 de posgrado y 300 profesores y miembros de administración.

“Nosotros queremos que este sea un auténtico centro de formación de juristas, tenemos interés no solo en formar unos excelentes profesionales del derecho, si no en formar buenas personas, que es algo en lo que hacemos siempre hincapié como CEU”, ha reconocido el presidente del CEU, Alfonso Bullón de Mendoza.

Formación y sociedad

La Facultad de Derecho del CEU, la escuela privada de Derecho más antigua de España, busca mejorar hacia una formación más práctica, conectada con la realidad social, con una clara vocación de servicio público.

Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, ha explicado que esta facultad nace con la idea de “crear espacios acogedores para el estudio, para la docencia, para el aprendizaje, para la investigación, pero también para fomentar el pensamiento crítico y para, en este caso, formar buenos juristas”.

Una inauguración que pone el foco en la educación como inversión estratégica de futuro.