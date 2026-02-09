Patricia Martínez 09 FEB 2026 - 11:00h.

Este vehículo, proyecto pionero en el sistema universitario de España, está desarrollado por la Universidad y el CTAG en colaboración con la Xunta

Hace un recorrido circular con seis paradas gratuito para toda la comunidad universitaria

Compartir







VigoLa Universidad de Vigo “estrena coche” y desde este miércoles ya es posible tanto para alumnos como para profesores moverse por el campus de Vigo en un vehículo autónomo conectado, que tiene una capacidad para ocho personas.

Este nuevo shuttle es un proyecto pionero en el sistema universitario español, y está desarrollado por la Universidad y el CTAG en colaboración con la Xunta de Galicia. El vehículo que se mueve de manera autónoma, circulará hasta el 30 de junio realizando un recorrido circular, de tres kilómetros, en el que realizará seis paradas: Escuela de Telecomunicación, edificio Exeria, biblioteca, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Citexvi, Facultad de Ciencias Experimentales y Escuela de Ingeniería Industrial.

El vehículo tiene capacidad para desplazar a ocho personas y funciona de lunes a viernes entre las 8.30 y las 14.30 horas, con acceso abierto y gratuito para cualquier usuario del campus.

En su estreno no fueron muchos los usuarios que se atrevieron a probarlo para moverse por el campus, pero el vehículo llamó la atención de algunos alumnos que nos esperaban cruzarse con este peculiar vehículo.

PUEDE INTERESARTE Science for Industry S4i: Así son los proyectos de la ciencia industrial del futuro

Finalizado el curso, se analizará su viabilidad para valorar si se queda permanente

Planteado en esta fase como un programa piloto, el shuttle probará dos rutas y horarios distintos, mientras se analiza su uso y viabilidad para un futuro servicio permanente. Los recorridos y la localización en tiempo real del coche sin conductor pueden consultarse en la web del proyecto o mediante códigos QR en las paradas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la lanzadera, que utiliza la red 5G de la Universidad, viaja un experto por exigencias de la normativa, y cuenta con tecnologías de última generación que garantizan una conducción autónoma de seguridad como sensores LiDAR, radar, visión artificial y navegación GPS de alta precisión. Además, incluye sistemas de inteligencia artificial y conectividad con infraestructuras urbanas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Universidad de Vigo destaca que el vehículo autónomo no solo facilita el desplazamiento entre edificios, sino que permite validar soluciones avanzadas de transporte inteligente y ciberseguridad en un entorno real, con un terreno complejo y una comunidad amplia de potenciales usuarios.

Durante este curso, en el que funcionará como programa piloto se probarán dos rutas diferentes con dos horarios distintos, y posteriormente se medirá el uso y la frecuencia de cada una de ellas, con el objetivo de analizar si este servicio pudiera ser de interés para darle continuidad. El de Vigo es el primer campus universitario de España donde se pone en funcionamiento este tipo de transporte, y sitúa a Galicia en la vanguardia tecnológica internacional en el ámbito de la movilidad inteligente.