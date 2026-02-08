Álex Aragonés 08 FEB 2026 - 18:30h.

La futura Universidad Marítima Europea de Barcelona aspira a convertirse en un referente en el ámbito marítimo

El proyecto busca cubrir el déficit de perfiles profesionales en el mercado laboral marítimo

BarcelonaDe ciudad sin mar a albergar la primera universidad de economía azul de Europa. Esta es la apuesta que Cornellà de Llobregat (Barcelona) impulsará en su ciudad para convertirse en un referente en formación, innovación y conexión entre universidad y empresa en el ámbito marítimo.

El proyecto busca cubrir el déficit de perfiles profesionales técnicos, intermedios y superiores que actualmente demanda el mercado laboral marítimo, por lo que la futura Universidad Marítima Europea de Barcelona (UMEB) orientará su oferta académica a los diez grandes sectores estratégicos de la economía azul: acuicultura, pesca, turismo costero, transporte marítimo, puertos, construcción y reparación naval, energía azul, biotecnología azul, minería submarina, y defensa y seguridad marítima.

"Esta visión integral permitirá formar perfiles especializados y polivalentes, alineados con las necesidades reales del sector marítimo y con los retos económicos, tecnológicos y medioambientales del futuro", ha explicado el Ayuntamiento de Cornellà sobre un proyecto que tendrá un modelo formativo basado en la colaboración directa entre el ámbito académico y el tejido empresarial, y en la adaptación constante de los itinerarios formativos a la evolución tecnológica y productiva del sector.

"Formar profesionales preparados para un ámbito altamente técnico"

El proyecto prevé un desarrollo progresivo del campus a lo largo de la próxima década y estará formado por tres edificios diferenciados: uno destinado a la formación universitaria, otro a la Formación Profesional (FP) dual, y un tercer espacio de carácter empresarial, concebido como un entorno de trabajo compartido entre alumnado y empresas.

"La Universidad Marítima Europea de Barcelona da respuesta a una necesidad clara del sector: formar profesionales preparados para un ámbito altamente técnico, en constante evolución y con una demanda creciente de talento especializado. Apostamos por un modelo formativo innovador, en el que los itinerarios académicos se definen a partir de las necesidades reales del sector marítimo y de la economía azul”, ha destacado Iolanda Piedra, presidenta del Clúster Català d’Economia Blava y representante de los clústeres marítimos regionales en España.

Cornellà cederá unos terrenos de 4.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Cornellà cederá unos terrenos de alrededor de 4.000 metros cuadrados en esta zona para acoger el proyecto. Este espacio integrará espacios docentes con zonas verdes y entornos abiertos, favoreciendo un campus moderno, sostenible y plenamente integrado en la ciudad.

"Es una apuesta de proyección estratégica para la ciudad tanto desde una perspectiva académica como de proyección económica, de innovación y formación. La UMEB refuerza nuestro compromiso con el desarrollo económico, el empleo de calidad y la atracción de talento, y sitúa a Cornellà en el centro de un proyecto con vocación europea y de futuro”, ha culminado el alcalde del municipio catalán, Antonio Balmón.

La ubicación del campus destaca también por su conectividad con Barcelona y el conjunto del área metropolitana. El entorno cuenta con acceso directo a las principales vías de comunicación, como la AP-7, y una conexión mediante transporte público como es el metro, tren, Ferrocarrils de la Generalitat i tramvia, lo que facilitará la movilidad de estudiantes, profesorado y profesionales del sector.