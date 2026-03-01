'7201 La Serie', el documental sobre la pandemia en las residencias madrileñas que llega al cine: “Hubo decisiones políticas que afectaron a que muriera gente”
'7291 La Serie' llega al cine, donde Juanjo Cruz ordena y analiza 50 horas de grabación de las comisiones de investigación sobre los fallecimientos en las residencias madrileñas
Hay 73 causas en instrucción en los juzgados, casi seis años después
MadridCuando están a punto de cumplirse seis años de la pandemia, el director Juanjo Castro lleva al cine una serie documental que ordena y analiza las 50 horas de grabación de la Comisión de Investigación que se desarrollo en la Asamblea de Madrid, así como el posterior Comisión Ciudadana.
'7291, La Serie' se divide en cuatro capítulos que recorren los asuntos principales entorno a lo sucedido en las residencias, con hechos y datos objetivos y oficiales. Para Castro la conclusión es clara “hubo decisiones políticas que afectaron a que muriera gente”.
'7291, La Serie' que muestra la realidad de la pandemia en las residencias madrileñas
Decisiones que se tomaron desde la consejería de Sanidad y la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como, insiste, ha quedado probado con las declaraciones de Carlos Mur, que explica que sus acciones estaban marcadas por lo acordado en esas reuniones.
Por ejemplo, la puesta en marcha de los protocolos de no derivación, la creación del hospital Ifema (y los requisitos para poder ingresar en él), el no uso de todas las camas de la red privada de hospitales, entre otras.
Los familiares de las víctimas han asistido a la proyección de los dos primeros capítulos, los dos últimos se podrán ver en los cines Verdi de Madrid el primer fin de semana de marzo.
También hemos charlado con ellos. “No hay noche que no me acuerde de mi madre”, relata María que perdió a su madre en la pandemia. Los familiares de las víctimas no han podido hacer el duelo
Es gracias a su tesón que, casi seis años después, se está investigando lo que ocurrió en los tribunales. Hay 73 causas en instrucción y varios exaltos cargos de la Comunidad de Madrid están imputados en ocho de ellas.