Claudia Barraso 03 MAR 2026 - 14:53h.

El Ayuntamiento de Madrid podría dar luz verde a ampliar los horarios y zonas del parquímetro: cuáles son las condiciones

Los barrios de Madrid que cobrarán el parquímetro el domingo y los festivos

Compartir







El Ayuntamiento de Madrid podría dar luz verde a la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que supone, entre otras cosas, que los horarios se los parquímetros se amplíen hasta incluir los domingos y las noches en barrios con alta demanda aparcamiento que así lo soliciten.

La Junta del Gobierno será la que se encargue de aprobar definitivamente esta medida, pero, desde el Ayuntamiento afirman que han recibido cientos de peticiones solicitando esta medida. Por lo que, todas las áreas donde ya está implementado este sistema, pero que siguen cuyos vecinos siguen sin poder dejar sus coches en la vía, podrán solicitar la implantación de un horario diferente al general, ya sea zona verde o azul.

PUEDE INTERESARTE Madrid devolverá el dinero del parquímetro a los conductores que no agoten todo el tiempo de uso

Ese horario extendido incluiría las horas pasadas las nueve de la noche de lunes a viernes no festivos y desde las tres de la tarde los sábados, domingos y festivos. Esta medida se mantendría hasta que baje la demanda de aparcamientos. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid también han explicado que reducir la cantidad de vehículos que circulan por las zonas más demandadas contribuiría a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y por tanto, la sostenibilidad del medio ambiente, según informa 'El Economista'.

Cuántas zonas quedarían afectadas

Así mismo, otros barrios que carezcan de parquímetro podrían solicitarlo. Esta medida de ampliación no solo afectaría a los horarios, sino que también a las zonas, pero para ello se debe producir una Junta de Distrito que cuente con el apoyo favorable de los vecinos y asociaciones. En este sentido, y según las primeras previsiones, serían 22 zonas nuevas en las que se establecería el aparcamiento de pago.

En cuanto a esta medida hay opiniones de todo tipo. Desde los vecinos que están cansados de dar vueltas por las calles de los barrios más transitados en Madrid, y otros que ven un retroceso el ampliar los horarios a los findes de semana ya que sería un factor en contra del turismo.