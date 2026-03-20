La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado en su página web que va a subastar 14 inmuebles que tiene en propiedad

Entre ellos, se encuentra un chalet ubicado en el corazón de Madrid, cuya salida a subasta es una gran oportunidad de compra

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Con la mejora de la eficiencia de recursos como objetivo y tras aprobarse en la Asamblea General, la Real Federación Española de Fútbol sacará a subasta pública un total de 14 inmuebles repartidos entre las provincias de Vitoria, Almería, Badajoz, Córdoba, Gijón, Valencia, Madrid, Palencia, Pamplona y Sevilla.

Entre estos 14 inmuebles que estaban "en desuso, y alguno de ellos casi en estado de abandono", como ha puntualizado Manuel Lalinde, director general de la RFEF, figura la antigua sede de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la calle Mateo Inurria de Madrid, un chalet de tres plantas con una superficie construida de trescientos noventa metros. Sus grandes dimensiones y su ubicación, muy cercana a la conectada Plaza de Castilla, convierten a esta vivienda en una auténtica oportunidad de compra.

Parte del dinero de la subasta se reinvertirá en la RFEF

En aras de mantener la mayor transparencia posible durante la gestión, la RFEF ha optado por SEGIPSA, al tratarse de una empresa pública, para llevar a cabo la organización del proceso. SEGIPSA (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A.) es 100% propiedad del Estado y actúa como una gran inmobiliaria y servicio técnico para la administración pública.

La subasta, que tendrá lugar en el Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda de Madrid, arrancará a las 16:00 horas, quedando reservado para acreditación y entrega de documentación el plazo de 09:00 a 13:00. La RFEF da así un nuevo paso hacia la optimización de recursos, liberando el peso económico que supone el número de inmuebles en propiedad que no ofrecen una utilidad diaria. Tal y como aseguran en su página web, parte de los ingresos que se obtengan de la subasta se reinvertirá en las Federaciones de Ámbito Autonómico.