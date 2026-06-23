El incendio de la Torre Moeve de Madrid se produjo en el cuarto técnico: ya hubo otro en diciembre de 2025

Agencia EFE 23 JUN 2026 - 18:27h.

Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por un incendio ya controlado en el piso 25.

Los testigos del incendio en la torre Moeve de Madrid: "Hemos escuchado como una explosión y hemos visto salir mucho humo"

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Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han desalojado la torre Moeve, antigua Cepsa, situada en el complejo de las cuatro torres, en el norte de la ciudad, como consecuencia de un incendio en la planta 25 que ha generado una intensa columna de humo que sale del interior del edificio. Según han explicado a EFE fuentes presentes en el lugar, los trabajadores de la torre Moeve han sido evacuados alrededor de las 17:15 horas de este martes.

El incendio se ha declarado en un cuarto técnico de la planta 25 del edificio y ya se ha dado por controlado, según ha informado Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y del Samur-PC, que ha atendido a dos trabajadores por inhalación leve de humo y a una transeúnte con una crisis de ansiedad.

La columna de humo que ha generado el incendio en este edificio es visible desde varios puntos de la capital.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado en su cuenta de la red social que siguen "muy atentos a la evolución del incendio" y que "los equipos de seguridad y emergencia están trabajando para controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños".

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Otro incendio en diciembre de 2025

Inaugurada en mayo de 2009 y diseñada por el arquitecto Norman Foster, la Torre Moeve es el segundo edificio más alto de España con 248 metros, uno menos que su vecina torre de Cristal. Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor del empresario Amancio Ortega, que compró a Bankia el edificio en septiembre de 2016.

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La torre era propiedad de Bankia desde 2007, cuando se la compró a Repsol por unos 815 millones de euros, cuando aún estaba en construcción y poco antes del estallido de la crisis.

Además de la sede central de Moeve, el inmueble, una de las conocidas como 'cuatro torres' de la zona norte de Madrid, también cuenta con oficinas de Amazon y otras compañías.

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El incendio registrado este martes es el segundo que registra la torre en seis meses: el pasado 15 de diciembre, un fuego en un transformador en el sótano del edificio obligó a desalojar el edificio de manera preventiva, sin que se registrasen heridos