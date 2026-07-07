Finalmente, el hombre fue detenido el pasado 26 de junio como presunto autor de un delito de lesiones

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de lesiones tras provocar un grave accidente de tráfico en la M-45, a la altura de Leganés, y tratar después de responsabilizar a un supuesto vehículo que, según su versión, se había dado a la fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio, sobre las 15.00 horas, en el kilómetro 3,6 de la M-45. Como consecuencia del accidente, una mujer de 39 años, que circulaba en motocicleta, sufrió politraumatismos de gravedad y tuvo que ser evacuada en helicóptero al Hospital 12 de Octubre.

La investigación desmontó la versión del conductor

La investigación de la Guardia Civil concluyó que el conductor del turismo cambió de carril sin comprobar la presencia de la motorista, provocando que esta saliera despedida y que el vehículo impactara posteriormente contra otros turismos.

Aunque permaneció en el lugar del accidente, el sospechoso aprovechó los daños sufridos por su coche para negar su responsabilidad y asegurar que el siniestro había sido provocado por otro vehículo que supuestamente había huido. La inspección ocular, el análisis de los restos hallados en la calzada y la revisión de las cámaras de seguridad permitieron a los agentes reconstruir la secuencia del accidente y demostrar que la versión ofrecida por el conductor era falsa.

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La Guardia Civil recuerda que el delito de lesiones está castigado en el Código Penal con penas que varían en función de la gravedad de las heridas, el medio empleado o las secuelas causadas, pudiendo ir desde multas por lesiones leves hasta penas de prisión de hasta doce años en los casos más graves.