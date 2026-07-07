El Ayuntamiento de Madrid clausura desde las 18.00 horas El Retiro y otros cinco parques ante la previsión de rachas de viento de hasta 66 kilómetros por hora

Detienen al presunto autor de un incendio provocado en Ciempozuelos, Madrid: ardieron dos hectáreas y obligó a evacuar a trabajadores de distintas empresas

Compartir







El Ayuntamiento de Madrid cerrará El Retiro y otros cinco parques históricos y singulares de la ciudad a partir de las 18.00 horas de este martes ante la previsión de fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 66 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La medida afecta también al parque de El Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

El Consistorio ha indicado que los parques reabrirán una vez se hayan evaluado los posibles daños en el arbolado y se garantice la seguridad de los visitantes. La información sobre la reapertura se difundirá a través de los canales habituales del Ayuntamiento y de los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.