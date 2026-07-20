Isabel Díaz Ayuso ha compartido la pedida de matrimonio que protagonizó una pareja en plena final del Mundial 2026 en el Movistar Arena

España, campeona del Mundo: la rúa arrancará a las 19.00 horas por las calles de Madrid

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MadridEspaña ha conseguido ganar su segundo Mundial de Fútbol 2026. El gol de Ferrán Torres en la segunda parte de la prórroga ha retumbado en todos los rincones de España. En el momento en el que el árbitro pitaba el final del partido se desataba la locura en todas las ciudades españolas.

Los 25.000 aficionados que abarrotaban la Plaza de Colón de Madrid estallaban en alegría y aplausos. Las calles y las plazas de cientos de municipios repartidos por toda la geografía española se encontraban a reventar y celebraban el gol marcado por el delantero valenciano Ferran Torres. Euforia con esta selección que no deja de reglar felicidad a la afición española.

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La pedida de matrimonio en pleno Movistar Arena de Madrid

Otro de los epicentros donde se ha seguido esta final del Mundial de Fútbol 2026 ha sido el Movistar Arena de Madrid. Las 15.000 entradas gratuitas para ver el evento en una pantalla gigante en el Movistar Arena se agotaban en tan solo hora y media, lo que suponía un ritmo de descarga de unas 166 entradas por minuto.

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Miles de personas acudían al recinto madrileño para seguir muy de cerca la final. Había mucho que festejar y ha sido una noche especialmente larga entre los aficionados. Además de la alegría contagiada entre los asistentes, en el Movistar Arena también se han protagonizado otros momentazos que dejaban de lado el ámbito deportivo y traspasaban el amoroso.

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Uno de ellos ha sido una pedida de mano que se ha producido entre los asistentes al evento. Según ha recogido la misma Isabel Díaz Ayuso en sus redes sociales, una pareja que se encontraba viendo la final del Mundial 2026 ha recibido el aplauso de los miles de asistentes tras protagonizar una emotiva muestra de amor.

De rodillas y con anillo en mano, un joven proponía matrimonio a su pareja ante la atenta mirada de los allí presentes. Con las manos en su boca demostrando la sorpresa, su novia se emocionaba ante la pedida de mano que su chico le había hecho en pleno Movistar Arena.

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El momento ha sido recogido por Isabel Díaz Ayuso que lo ha compartido en las redes sociales junto a las palabras: "Un día para la historia… De tantos #VamosEspaña".

Ayuso felicita a la Selección por ganar el Mundial: "Cuando el equipo camina unido es imbatible, somos invencibles"

Pasada la noche y dejando reposar la emoción del momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a felicitar este lunes a la Selección Española de Fútbol por ganar anoche el Mundial frente a Argentina con el gol de Ferrán Torres en la prórroga.

Lo ha hecho en una visita a Telefónica Dron Center, donde ha destacado también al seleccionador nacional Luis de la Fuente. "Nos recuerda que cuando el equipo camina unido es imbatible, somos invencibles", ha recalcado.

Ha destacado cómo esta es "la mejor generación que ha tenido el fútbol español" junto a la que alzase la primara copa del mundo para España en el Mundial de Sudáfrica de 2010.

Ayuso ha reivindicado la labor de un seleccionador que ha sabido "ver el talento de jugadores más allá del renombre, de los egos, ha sabido encontrar lo mejor de cada uno para hacer ese grandísimo equipo que ha sido un ejemplo para todos".

Con esta victoria en este Mundial, el fútbol español hace historia ya que hasta ahora ningún país ostentaba la distinción de ser los vigentes campeones del mundo a nivel masculino y femenino. El combinado que dirige Sonia Bermúdez defenderá su trono el año que viene en Brasil.