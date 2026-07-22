Un incendio junto a las vías interrumpe la circulación de trenes de Cercanías entre Getafe Centro y Parla y provoca retrasos en la línea C4

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Un incendio declarado este miércoles junto a las vías del tren ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes de Cercanías entre las estaciones de Getafe Centro y Parla, provocando importantes incidencias en la movilidad de los viajeros.

Según ha informado Adif, el incendio se ha declarado en las inmediaciones de la vía, a la altura de Getafe Sector 3. Aunque las llamas son ajenas a la infraestructura ferroviaria, su proximidad ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario por motivos de seguridad.

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La circulación permanecerá interrumpida hasta que las condiciones permitan garantizar el paso seguro de los trenes.

Afectada la línea C4 de Cercanías Madrid

La incidencia afecta a los servicios de la línea C4 del núcleo de Cercanías de Madrid, una de las más utilizadas por los viajeros que se desplazan diariamente entre el sur de la región y la capital.

Además del corte entre Getafe Centro y Parla, Cercanías Madrid ha advertido de demoras y retenciones en la línea como consecuencia de la interrupción del servicio. La circulación ferroviaria suele interrumpirse cuando un incendio se aproxima a las vías debido al riesgo que representan las llamas, el humo y las altas temperaturas para la seguridad de los pasajeros, los trenes y las instalaciones ferroviarias.

Los equipos de emergencia trabajan para controlar el incendio y restablecer la normalidad en el servicio lo antes posible, mientras los viajeros permanecen atentos a las actualizaciones ofrecidas por Adif y Cercanías Madrid.

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Restablecido

La circulación de trenes de Cercanías entre las estaciones de Getafe Centro y Parla ha quedado restablecida este miércoles a las 17:20 horas después de que un incendio declarado en las inmediaciones de las vías obligara a interrumpir el servicio.

Así lo ha trasladado Adif en una publicación en su perfil oficial en redes sociales, donde ha señalado que los trenes de la línea C-4 recuperan sus frecuencias de paso de manera gradual.

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El incendio se ha originado próximo a la vía pero es ajeno a la infraestructura en Getafe Sector. Una vez se ha recibido el aviso de que ya no estaba cerca de la vía, se ha optado por restablecer la circulación en ambos sentidos.