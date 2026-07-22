La Policía busca a los ladrones de bolsos de una tienda que asaltaron el local mediante alunizaje en el barrio madrileño de Serrano

Un alunizaje contra un Primor en Málaga acaba en una persecución por la autovía tras lanzar extintores a la Policía

Compartir







MadridLa Policía Nacional se encuentra inmersa en la búsqueda de los autores de un atraco en una tienda de bolsos de la céntrica calle madrileña de Serrano, de donde huyeron a toda velocidad en un coche hasta la ciudad de San Sebastián de los Reyes, donde se les perdió la pista.

Los hechos han ocurrido sobre la 1.15 horas de este miércoles en el número 54 de la calle Serrano, cuando dos personas han irrumpido en el comercio reventando los cristales con mazas de gran tamaño. Fuera les esperaba una tercera persona con un coche preparado para la huida.

Los ladrones se han dado a la fuga tras sufrir el reventón de una rueda

Tras hacerse con el botín, los ladrones han salido a gran velocidad de la tienda y, ante la presencia de los agentes de Policía Nacional, han puesto rumbo hacia el norte.

Una vez en San Sebastián de los Reyes, los ladrones han sufrido un reventón en un neumático y han salido del coche.

Los agentes les han perdido la pista en ese momento, si bien han logrado recuperar parte del botín que los ladrones se habían dejado en el interior del vehículo, según han relatado fuentes policiales.