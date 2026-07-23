Mañueco pide unidad y extremar la precaución ante la "virulencia" del fuego de Burgohondo

Declarado un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias por un vehículo ardiendo

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El incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo (Ávila) ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo, ante el avance "virulento" de unas llamas a una velocidad de 3 kilómetro en 40 minutos.

Los datos han sido facilitados desde la zona por el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, junto al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que han destacado la "unidad" de todas las administraciones, al tiempo que han destacado que las medidas adoptadas pretenden salvar vidas.

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Además de las evacuaciones, incluyendo dos cámpines y un núcleo de turismo rural, y el confinamiento de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, las llamas se han adentrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios más singulares de la provincia, donde habita una de las principales colonias de buitre negro de Europa.

Preguntado al respecto, Hernández ha confirmado, no solo que el fuego ha llegado a este espacio natural, sino que "prácticamente ha sido arrasado", debido a la velocidad de las llamas de este incendio "tan virulento que ha quedado prácticamente fuera de la capacidad de extinción".

Según ha apuntado el delegado territorial de la Junta, los trabajos del extenso operativo desplegado en esta zona de la provincia de Ávila próxima a la Comunidad de Madrid tienen "una antelación de diez kilómetros" respecto a la cabeza del fuego, teniendo en cuenta que "va muy rápido".

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Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido “unidad y prudencia” ante este “importante” incendio forestal y ha instado a la población de los municipios afectados a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Respecto al origen y la propagación de los fuegos, Mañueco ha explicado que la situación responde a "circunstancias meteorológicas excepcionales" que han coincidido con una "acumulación de incendios" en la Comunidad, entre los que ha citado focos en Soria, Segovia, Zamora, León y el de Ávila, y este último es el que presenta una mayor virulencia.

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El presidente ha dirigido un mensaje de “precaución” a los vecinos de municipios como Navaluenga, Burgohondo, El Tiemblo y sus anejos, a quienes ha pedido que atiendan las instrucciones de los servicios de emergencia para garantizar su seguridad.