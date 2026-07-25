La DGT recomienda consultar su web para conocer en tiempo real todas las carreteras afectadas

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MadridLos incendios forestales que están afectando a distintas localidades de España han provocado el corte de 33 vías secundarias, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) este sábado.

A las 10:30 horas, en la Comunidad de Madrid se encontraban cortadas ocho carreteras, nueve en la provincia de Ávila, doce en Guadalajara, en la Sierra Norte; otras tres en Teruel y una más en Huelva.

En Madrid, las carreteras cortadas son: las M-501, M-512 y M-541, entre Chapinería y Pelayos de la Presa; las M-507 y M-540, en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo, la M-533 en El Alcor y la N-403, en San Martín de Valdeiglesias.

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Consultar el estado de las carreteras

La Dirección General de Tráfico recomienda consultar la web de la DGT para conocer en tiempo real todas las carreteras afectadas por incendios, así como su localización, sentido de la marcha y nivel de servicio.

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En sus redes sociales ha pedido este sábado evitar los desplazamientos por las carreteras de la sierra oeste de Madrid y Ávila, debido a los incendios forestales.

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Doce carreteras afectadas en Guadalajara

En Guadalajara, las carreteras cortadas son: las CM-110, en Atienza; CM-1001, en La Toba; CM-1005, en La Miñosa; CM-1006, en Cogolludo; GU-137, en Villares de Jadraque; GU-140, en Bustares; GU-144, en Arbancón; GU-145 y GU-213, en Ujados; GU-147, en Hiendelaencina; GU-151, en Condemios de Arriba; GU-161, en Zarzuela de Jadraque; y GU-177, en Arroyo de las Fraguas.

Por su parte, en Ávila están cortadas las AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, en Cebreros; AV-901, y AV-902, en Burgohondo; AV-904, en Guisando; y N-403, en El Barraco.

Finalmente, la DGT también anuncia cortes en las carreteras de Teruel de A-1702, en Ejulve, y las TE-38 y TE-V-8101, en Dos Torres de Mercader; así como la A-475, en Villanueva de las Cruces, en Huelva.