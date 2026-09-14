La circulación en la línea 9 de Metro de Madrid ha sido interrumpida por "causas técnicas"

El tiempo estimado de solución es de más de dos horas, por lo que el autobús 71 de la EMT realiza ese trayecto

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MadridMetro de Madrid ha informado este lunes de la interrupción de la circulación de la línea 9 por "causas técnicas", según ha explicado el suburbano en un mensaje publicado a las 6.14 horas en la red social 'X'.

La incidencia ha obligado a parar la circulación entre las estaciones de Puerta de Arganda y Sainz de Baranda, en ambos sentidos.

Un vehículo nocturno de mantenimiento en las vías, la causa de la incidencia

Fuentes del suburbano han explicado que la causa está en una incidencia con un vehículo nocturno de mantenimiento, que está siendo retirado de las vías y cuyas maniobras han provocado el cierre del servicio en las citadas estaciones, que no llegaron a abrir al público. El resto de líneas de Metro de Madrid funcionan con normalidad.

El tiempo estimado de solución es de más de dos horas, por lo que el autobús 71 de la EMT realiza ese trayecto.