Un joven murió el miércoles por la noche tras ser arrollado por un tren en Matamorosa, en Campoo de Enmedio, en Cantabria

Muere un hombre en Saro, Cantabria, tras ser corneado por un toro de su ganadería

Compartir







Un joven de 22 años murió arrollado por un tren el miércoles por la noche a la altura de Matamorosa, en el municipio cántabro de Campoo de Enmedio. El suceso se produjo poco alrededor de las 21:30 horas y provocó la interrupción de la circulación ferroviaria entre Reinosa y Sopeña durante casi dos horas.

Adif informó en sus redes sociales poco después de las 21:40 horas de que la circulación había quedado interrumpida por el "accidente de una persona en un paso a nivel", una incidencia que afectaba a los trenes que realizan el recorrido Santander-Palencia.

Poco antes de la medianoche, la compañía ferroviaria comunicó que la circulación había sido restablecida, según ha podido comprobar la web de 'Informativos Telecinco'.

El cadáver fue retirado alrededor de las 23:30 horas

Agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar y procedieron a retirar el cuerpo del joven alrededor de las 23:30 horas. El cadáver presentaba signos de arrollamiento, según fuentes como 'El Diario Montañés'. Desde Adif señalaron que el maquinista no se dio cuenta inicialmente del arrollamiento y que fue avisado posteriormente tras localizarse el cuerpo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La interrupción afectó a los trenes que cubrían el recorrido Santander-Palencia, entre ellos el servicio de larga distancia Madrid-Santander y el media distancia Frómista-Santander. Parte de los viajeros tuvieron que continuar el trayecto por carretera en autobuses habilitados para llegar hasta Reinosa, Torrelavega y Santander.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El tren procedente de Madrid, que había salido de la capital a las 19:08 horas, pudo continuar finalmente su recorrido y llegó a Santander con 46 minutos de retraso. Otros pasajeros relataron que fueron informados durante el trayecto de que se había producido un arrollamiento y de que tendrían que esperar hasta que se recuperase la circulación ferroviaria.

El suceso de Matamorosa es el tercer arrollamiento registrado este año en las vías de Cantabria. En febrero, un hombre murió tras ser golpeado por una máquina en Boo de Piélagos, mientras que en julio otro varón falleció arrollado por un tren de la línea C-2 en Ojaiz, en Santander.