'Los 12 de Parla' se sorprendieron al ver que nadie entraba al mar para ayudar a la mujer que se estaba ahogando en el mar en Irlanda y actuaron

Los 12 ya tienen su placa en la localidad madrileña de Parla y serán recibidos, además, por el Parlamento Europeo

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Los 12 adolescentes de Parla, que se hicieron virales por salvar a una mujer de morir ahogada en Irlanda durante un viaje escolar, confiesan que están emocionados por la placa conmemorativa que ha colocado en la plaza de la ciudad madrileña para recordar su gran gesto.

"Sentía ganas de llorar de la alegría y emoción de ver como nuestros chicos se habían hecho muy virales porque habían salvado a una mujer", explica el alcalde de Parla, Ramón Jurado.

"Pensaba que me podía morir", confiesa Ainhoa

Ellos recuerdan que estaban en la playa cuando vieron a la mujer ahogarse en el mar. "El agua estaba muy fría y la conseguimos sacar", asegura uno de ellos. Cuando consiguieron sacarla del agua, llamaron a los profesores e hicieron una RCP con ayuda de una turista. "Llamé a mi madre porque estaba nerviosa y no sabía cómo hacerlo", resalta una de ellas.

Pese a que era una situación de peligro, "nadie se metió a ayudar". "Tocamos a la mujer y sentíamos que era como tocar un cadáver. Pesaba mucho", dicen sobre ese momento. Ainhoa acabó herida durante el rescate: "Sin querer soltamos a la mujer, quedé bajo el agua con ella encima, lo que me hizo daño en las costillas y rodilla. Pensaba que me podía morir".

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'Los 12 de Parla', que fueron condecorados por la Comunidad de Madrid, ya dan nombre a una plaza y serán, además, recibidos por el Parlamento Europeo. "Tuvimos un gesto muy humano pero aún así nadie hizo nada en la playa", lamenta uno de ellos. Por suerte, esta historia tuvo un final feliz gracias a la ayuda de estos jóvenes.