La placa señala a los propietarios de Urbagestión, el fondo que compró el piso del que fue desahuciada la mujer de 87 años

Paca, la nueva Maricarmen, que será desahuciada el 30 de noviembre, en Sol: "Queremos un techo, no una residencia"

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La Asociación Vecinal Retiro Norte de Madrid ha compartido la imagen de una placa conmemorativa en el edificio del que fue desahuciada Maricarmen el pasado miércoles. La mujer de 87 años protagonizó un polémico desahucio por el que tuvo que abandonar la vivienda en la que ha vivido durante 70 años.

El grupo vecinal del barrio en el que vivía Maricarmen ha difundido la insignia, de autoría desconocida, para honrar a la mujer de 87 años. La placa, además, señala directamente a los propietarios de Urbagestión, el fondo propietario del piso de Maricarmen.

“Aquí fue desahuciada Maricarmen, de 87 años, vecina de esta casa desde 1955. Gracias a Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, dueños de Urbagestión. El día 23 de septiembre de 2026”, se puede leer en la placa azul, en la que los autores han colocado también el escudo del Ayuntamiento de Madrid.

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El texto de la placa finaliza con una mención al artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna. “Veanla mientras dure puesta”, ha escrito la asociación vecinal en sus redes sociales, conscientes de que pronto será retirada.

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El Gobierno de Ayuso urge a la Delegación a desmantelar la acampada

La imagen de la placa ha sido difundida el mismo día que el Gobierno de Ayuso ha urgido a Delegación del Gobierno desmantelar la acampada “ilegal” en la Puerta del Sol “de manera pacífica” e impedir que se “consolide”.

En declaraciones a los medios en el Centro de Educación Especial Inmaculada Concepción, en Carabanchel, el consejero ha subrayado que se trata de una "acampada ilegal" que afecta a todos los comercios del entorno, a todos los turistas y a todos los madrileños que quieren pasear por esa zona peatonal.