La Fundación Jiménez Díaz lidera por cuarto año consecutivo el ranking de eficiencia hospitalaria

El estudio de la UNED analiza ocho hospitales de referencia del Servicio Madrileño de Salud

El resto de hospitales de alta complejidad podría ahorrar de media casi un 42 % si alcanzara niveles de eficiencia similares

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La Fundación Jiménez Díaz mantiene el liderazgo en eficiencia asistencial y económica por cuarto año consecutivo. Es la principal conclusión de la cuarta edición del Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria de la UNED, un análisis que estudia ocho hospitales de referencia del Servicio Madrileño de Salud.

El estudio, elaborado por el profesor Pedro Cortiñas, combina dos aspectos clave: la eficiencia económica y los resultados en atención sanitaria. La Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse en primera posición al combinar los mejores resultados económicos con unos indicadores asistenciales igualmente destacados.

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La Fundación Jiménez Díaz a la cabeza

El hospital obtiene una puntuación de eficiencia de 1,71, por delante del resto de centros analizados. Le siguen el Hospital Puerta de Hierro, La Paz y La Princesa.

Esta puntuación es un valor relativo que permite comparar la eficiencia de los ocho hospitales. Según explica el profesor Pedro Cortiñas, la Fundación Jiménez Díaz se sitúa claramente en primera posición y a una distancia considerable del resto de hospitales de alta complejidad.

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Además, el centro obtiene la puntuación más alta en eficiencia asistencial y destaca en cinco de los seis parámetros analizados.

Un ahorro potencial de un 42 %

El análisis también apunta a un posible margen de mejora económica en el resto de hospitales de alta complejidad. Según el estudio, estos centros podrían ahorrar, de media, casi un 42 % si alcanzaran niveles de eficiencia similares a los de la Fundación Jiménez Díaz.

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Para calcularlo, la investigación utiliza un análisis de eficiencia técnica denominado DEA, que permite comparar los recursos empleados con los resultados obtenidos.

Cuatro ediciones después, la conclusión se mantiene: la Fundación Jiménez Díaz continúa siendo el hospital de alta complejidad más eficiente de los analizados, tanto por sus resultados económicos como por sus indicadores asistenciales.